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Хирург объяснил, что Андрей Малахов делал со своим лицом

Поклонники обратили внимание, что внешность телеведущего изменилась, и даже заподозрили его в ношении парика. Эксперт объяснил, что телеведущий делал с лицом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей Малахов

Фото: @malakhov007

Известный пластический хирург Максимильян Абозин прокомментировал изданию Popcornnews, какие манипуляции проделал со своим лицом известный телеведущий.

«Скорее всего, он частенько пользуется услугами косметологов (лазерные шлифовки, ботулотоксин). Филлеры местами, предположительно, в области подбородка, хотя у него и так достаточно угловатое лицо. Пластика век, скорее всего, также имеется. И, возможно, он просто похудел», — рассказал Абозин.

В последнее время поклонники неоднократно отмечали, что внешность артиста изменилась и даже волосы стали выглядеть искусственными.

Ранее Малахов объяснил причину, по которой он ушел с Первого канала после 25 лет работы. Он отметил, что с канала ушла продюсер Наталья Никонова, и ее «фотографии были расклеены у всех входов в телецентр, чтобы ее не пускали». Однако через время она как ни в чем не бывало вернулась к своей должности на Первом. После ухода на другой канал ей все простили.

«Я в это не готов играть. Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: «Андрюх, нам ее навязали, извини». Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!», - заявил телеведущий.

Фото: Instagram

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