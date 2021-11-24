Хирург объяснил, что Андрей Малахов делал со своим лицом

В последнее время поклонники неоднократно отмечали, что внешность артиста изменилась и даже волосы стали выглядеть искусственными.

Ранее Малахов объяснил причину, по которой он ушел с Первого канала после 25 лет работы. Он отметил, что с канала ушла продюсер Наталья Никонова, и ее «фотографии были расклеены у всех входов в телецентр, чтобы ее не пускали». Однако через время она как ни в чем не бывало вернулась к своей должности на Первом. После ухода на другой канал ей все простили.

«Я в это не готов играть. Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: «Андрюх, нам ее навязали, извини». Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!», - заявил телеведущий.