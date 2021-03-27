Хилари Дафф стала мамой в третий раз
Фото: Instagram
Ребенок появился еще на свет 24 марта, но только спустя три дня актриса поделилась радостной новостью в микроблоге. Под трогательным черно-белым фото Хилари написала: «Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!».
Напомним, что в декабре 2019 года актриса и певица Хилари Дафф тайно вышла замуж за своего избранника и отца годовалой дочери Мэтью Кому. В Instagram счастливая жена и мать показала видео и фото со свадьбы. Хилари Дафф и Мэтью Кома встречались с января 2017 года. Осенью 2018-го у них родилась общая дочь Бэнкс. О своей помолвке влюбленные объявили весной текущего года. От первого брака с хоккеистом Майком Комри у Хилари есть 7-летний сын Лука.
Хилари Дафф прославилась после съемок в молодежном сериале компании Disney «Лиззи Магуайер», фильмах «Оптом дешевле», «История Золушки» и других. Также Дафф записывает музыкальные диски и выпускает свою линию одежды и парфюмерии.
Фото: East News, Instagram
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