«Хейтерам посвящается»: звезда «Орла и решки» Андрей Бедняков взбудоражил Сеть смелым снимком

Напомним, Андрей Бедняков ведет «Орел и решку» уже много лет. За это время он объездил практически весь мир. Некоторые выпуски программы Андрей вел с женой – телеведущей и актрисой Анастасией Короткой. У супругов растет дочь Ксения, которую они часто берут с собой в поездки.