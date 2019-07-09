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«Хейтерам посвящается»: звезда «Орла и решки» Андрей Бедняков взбудоражил Сеть смелым снимком

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей Бедняков

Фото: Instagram
Оригинальное фото путешественник и телеведущий разместил в Instagram.

32-летний ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Андрей Бедняков опубликовал в соцсети откровенное фото, которое посвятил своим недоброжелателям. Правда, кто и чем его обидел или задел, Андрей не рассказал.

Андрей Бедняков

Фото: Instagram

«Хейтерам Посвящается ! Всем Мощщщщного вечера !!», - подписал фото Бедняков (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Андрей с женой

«все сразу посмотрели на стекло)))»,

«бог иронии и самоиронии»,

«Ну наконец-то нормальный контент!»,

«Закрыл попу смайликом чтобы не сглазили»,

«Андрей, обожаю Ваше чувство юмора. Только самодостаточный человек может смеяться над собой», - похвалили Андрея за чувство юмора.

Футбол в океане

Напомним, Андрей Бедняков ведет «Орел и решку» уже много лет. За это время он объездил практически весь мир. Некоторые выпуски программы Андрей вел с женой – телеведущей и актрисой Анастасией Короткой. У супругов растет дочь Ксения, которую они часто берут с собой в поездки.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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