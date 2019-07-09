«Хейтерам посвящается»: звезда «Орла и решки» Андрей Бедняков взбудоражил Сеть смелым снимком

32-летний ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Андрей Бедняков опубликовал в соцсети откровенное фото, которое посвятил своим недоброжелателям. Правда, кто и чем его обидел или задел, Андрей не рассказал.
Фото: Instagram
«Хейтерам Посвящается ! Всем Мощщщщного вечера !!», - подписал фото Бедняков (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«все сразу посмотрели на стекло)))»,
«бог иронии и самоиронии»,
«Ну наконец-то нормальный контент!»,
«Закрыл попу смайликом чтобы не сглазили»,
«Андрей, обожаю Ваше чувство юмора. Только самодостаточный человек может смеяться над собой», - похвалили Андрея за чувство юмора.
Напомним, Андрей Бедняков ведет «Орел и решку» уже много лет. За это время он объездил практически весь мир. Некоторые выпуски программы Андрей вел с женой – телеведущей и актрисой Анастасией Короткой. У супругов растет дочь Ксения, которую они часто берут с собой в поездки.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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