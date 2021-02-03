Хейли Бибер запускает свой косметический бренд

Модель и супруга популярного американского музыканта Джастина Бибера Хейли Бибер зарегистрировала собственный косметический бренд. Об этом сообщает издание TMZ.

Новая торговая марка будет называться Rhode — для названия Хейли выбрала свое второе имя, последовав примеру своего супруга, — у Джастина Бибера также есть бренд под названием Дрю, это его второе имя.

Бибер планирует сконцентрироваться на средствах для ухода за телом, лицом, волосами, производить средства для ванны и душа и парфюмерию, косметические средства и другое.