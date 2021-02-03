Хейли Бибер запускает свой косметический бренд
Фото: www.instagram.com/haileybieber/?hl=ru
Модель и супруга популярного американского музыканта Джастина Бибера Хейли Бибер зарегистрировала собственный косметический бренд. Об этом сообщает издание TMZ.
Новая торговая марка будет называться Rhode — для названия Хейли выбрала свое второе имя, последовав примеру своего супруга, — у Джастина Бибера также есть бренд под названием Дрю, это его второе имя.
Бибер планирует сконцентрироваться на средствах для ухода за телом, лицом, волосами, производить средства для ванны и душа и парфюмерию, косметические средства и другое.
Уход за собой стоит на первом месте для самой Хейли. Так, в интервью для подкаста Women's Health Going for Goal она рассказала, как ухаживает за собой.
Для нее на первом месте не диеты и правильное питание, а тренировки — помимо силовых упражнений, она обожает пилатес, который напоминает ей балет.
Секретом своей безупречной внешности — хорошей кожи и здорового внешнего вида — является правильный уход. Бибер делает ставку на двойное очищение, активно использует масляные сыворотки и пенки, а главным секретом называет ежедневное использование крема с SPF.
Фото и видео: Instagram Хейли Бибер
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