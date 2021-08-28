Хейли Бибер vs. Елена Блиновская: кому больше идет бархатное платье за 285 тыс рублей
24-летняя популярная американская модель и жена Джастина Бибера Хейли выбрала платье для посещения аукциона картинной галереи мужа в Лос-Анджелесе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Пара выбрала для выхода благородный оттенок черного. Хейли подчеркнула платьем стройную фигуру, добавила к образу черные туфли лодочки и собрала волосы в элегантный пучок. Джастин надел классический смокинг и, попав в объективы камер, нежно обнял возлюбленную на выходе из галереи.
Фото: Getty Images
Одна из самых популярных российских блогеров и автор психологических тренингов 40-летняя Елена Блиновская надела точно такое же платье, стоимостью 3300 евро (около 285 тыс рублей) для празднования своего юбилея на Алтае.
Торжество, на котором присутствовали множество звездных гостей, а ведущими стали Ксения Собчак и Иван Ургант, обошлось Елене в 119 млн рублей.
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Платье, которое выбрали Хейли и Елена для выхода в свет из коллекции осень-зима 2021 года дизайнера Алессандры Рич создано на основе викторианской моды. О чем говорит вырез на груди, рукава фонарики и сам силуэт изделия. Концепция бренда молодого дизайнера состоит в обыгрывании вещей элементами винтажного стиля.
Фото и видео: Getty Images, Instagram
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