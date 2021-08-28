Хейли Бибер vs. Елена Блиновская: кому больше идет бархатное платье за 285 тыс рублей

Платье, которое выбрали Хейли и Елена для выхода в свет из коллекции осень-зима 2021 года дизайнера Алессандры Рич создано на основе викторианской моды. О чем говорит вырез на груди, рукава фонарики и сам силуэт изделия. Концепция бренда молодого дизайнера состоит в обыгрывании вещей элементами винтажного стиля.