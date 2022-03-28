Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

На мероприятии также блистала Хейли Бибер в наряде от Saint Laurent. Девушка была похожа на греческую богиню в удлиненном платье бежевого цвета и с нежным макияжем. На поясе у звезды красовался нежный цветок, а на руках сверкали золотые браслеты.