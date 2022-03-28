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Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

27 марта в Центре исполнительских искусств в Беверли-Хиллз состоялась традиционная вечеринка Vanity Fair, которую посетили многие знаменитости.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Хейли Бибер

Фото: Imagespace/Global Look Press

Эмили Ратаковски продемонстрировала потрясающую фигуру в откровенном платье от Armani Privé. 30-летняя модель удивительно быстро пришла в форму после родов и может похвастаться красивыми изгибами.

Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

На мероприятии также блистала Хейли Бибер в наряде от Saint Laurent. Девушка была похожа на греческую богиню в удлиненном платье бежевого цвета и с нежным макияжем. На поясе у звезды красовался нежный цветок, а на руках сверкали золотые браслеты.

Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

София Коппола примерила полупрозрачное платье от Chanel. Наряд вышит сияющими звездами, что, безусловно, смотрится очень эффектно.

Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

Натали Портман посетила вечеринку, облачившись в платье от Dior оливкового цвета. Актриса восхитила присутствующих стройной фигурой.

Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

Ким Кардашьян поразила гостей вечеринки ярким образом, подчеркивающим ее аппетитную фигуру. Звезда примерила ярко-голубое обтягивающее платье с длинным подолом от Balenciaga.

Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

Кендалл Дженнер последовала примеру старшей сестры и предпочла пышное платье в пол от Balenciaga.

Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

Рита Ора и Тайка Вайтити в этот раз выбрали для себя элегантные наряды. Певица удивила присутствующих нескромным декольте. Сияющее платье артистки было украшено разноцветными камнями и цветочной вышивкой. Волосы Риты уложили в голливудские локоны.

Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair

В зале были также замечены Джессика Альба, Софи Тернер, Эдриан Броуди, Патриша Кларксон и многие другие.

Фото: Global Look Press

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