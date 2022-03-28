Хейли Бибер в нежном образе, сексуальная Эмили Ратаковски и другие звезды на вечеринке Vanity Fair
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Imagespace/Global Look Press
Эмили Ратаковски продемонстрировала потрясающую фигуру в откровенном платье от Armani Privé. 30-летняя модель удивительно быстро пришла в форму после родов и может похвастаться красивыми изгибами.
На мероприятии также блистала Хейли Бибер в наряде от Saint Laurent. Девушка была похожа на греческую богиню в удлиненном платье бежевого цвета и с нежным макияжем. На поясе у звезды красовался нежный цветок, а на руках сверкали золотые браслеты.
София Коппола примерила полупрозрачное платье от Chanel. Наряд вышит сияющими звездами, что, безусловно, смотрится очень эффектно.
Натали Портман посетила вечеринку, облачившись в платье от Dior оливкового цвета. Актриса восхитила присутствующих стройной фигурой.
Ким Кардашьян поразила гостей вечеринки ярким образом, подчеркивающим ее аппетитную фигуру. Звезда примерила ярко-голубое обтягивающее платье с длинным подолом от Balenciaga.
Кендалл Дженнер последовала примеру старшей сестры и предпочла пышное платье в пол от Balenciaga.
Рита Ора и Тайка Вайтити в этот раз выбрали для себя элегантные наряды. Певица удивила присутствующих нескромным декольте. Сияющее платье артистки было украшено разноцветными камнями и цветочной вышивкой. Волосы Риты уложили в голливудские локоны.
В зале были также замечены Джессика Альба, Софи Тернер, Эдриан Броуди, Патриша Кларксон и многие другие.
Фото: Global Look Press