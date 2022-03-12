Не может говорить и двигаться: Хейли Бибер госпитализировали с симптомами инсульта

По прибытии в больницу, врачи провели обследование и обнаружили у знаменитости тромбоз мозга. После диагностирования тромб вышел естественным путем в течение нескольких часов.

После этого Хейли Бибер отправили домой. Девушка успокоила поклонников и рассказала, что ей стало лучше. Модель также поблагодарила врачей за оказанную ей помощь.

Несмотря на улучшение состояния здоровья девушки, врачи продолжают искать причину ее проблем со здоровьем. Медиками было сделано несколько тестов, чтобы понять, причастен ли к этому коронавирус. Недавно его диагностировали у Джастина Бибера, и певцу даже пришлось перенести ближайший концерт из-за болезни.

Врачи предполагают, что у модели пошли осложнения на центральную нервную систему после перенесённой коронавирусной инфекции. Хейли Бибер могла заразится от мужа.

Фото и видео: instagram.com/haileybieber