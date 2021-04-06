Харви Вайнштейн обжаловал приговор за изнасилование

Обвиненный в изнасилованиях и домогательствах и заключённый в тюрьме продюсер Харви Вайнштейн обжаловал свой приговор. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Мы подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса», – заявил адвокат продюсера Артур Айдала. Он отметил, что приговор продюсера слишком суровый, а он имеет право на справедливое рассмотрение дела.

Свое слово сказал и юрист, который выступал на судебных разбирательствах от имени семи женщин, которые обвиняли Вайнштейна.

«Уголовная апелляция Харви Вайнштейна — это отчаянная попытка отменить справедливое судебное разбирательство и выводы аргументированного и вдумчивого жюри. Мы уверены, что апелляция не изменит его обвинительный приговор»,— сказал Дуглас Вигдор.

История с продюсером вызвала широкий резонанс. Против него выступили многие актрисы с мировым именем, а сам инцидент спровоцировал волну обвинений в харассменте в кино-бизнесе.