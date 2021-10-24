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Харламов припомнил Асмус старые обиды: «Мы очень разругались»

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус прожили в браке 7 лет и воспитывают общую дочь Анастасию. Экс-возлюбленные расстались в 2020 году и не сумели сохранить дружеские отношения, хотя казались для многих идеальной парой. Гарик признался, что за красивой картинкой их романтической сказки кипели нешуточные страсти.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Гарик вспоминает отношения с бывшей женой не только с позитивной стороны. В семье неоднократно происходили крупные ссоры. А однажды юморист после очередной ссоры прошел всю компьютерную игру, чтобы поумерить свой пыл.

«У меня когда-то было две жены. Так вот со второй мы очень разосрались, и я прошел всего «Ассасина», — рассказал юморист в YouTube-шоу «Ошуительное Хоу».

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отпраздновали день рождения дочери

В последние годы брака отношения Кристины и Гарика дали трещину на фоне выхода скандального фильма «Текст» с участием обнаженной жены юмориста и наличием большого количества постельных сцен. Многие считали, что именно это стало причиной развода, хотя сами супруги это отрицали, и уверяли, что вместе приняли решение расстаться: «Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом».

В данный момент артист встречается с новой избранницей Екатериной Ковальчук, которая подозрительно похожа на Кристину. Влюбленные впервые появились вместе на открытии ресторана Харламова.

Асмус тоже уверяет, что счастлива в новых отношениях, однако лицо и имя возлюбленного не афиширует.

Фото и видео: Instagram