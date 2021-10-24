Харламов припомнил Асмус старые обиды: «Мы очень разругались»

В последние годы брака отношения Кристины и Гарика дали трещину на фоне выхода скандального фильма «Текст» с участием обнаженной жены юмориста и наличием большого количества постельных сцен. Многие считали, что именно это стало причиной развода, хотя сами супруги это отрицали, и уверяли, что вместе приняли решение расстаться: «Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом».

В данный момент артист встречается с новой избранницей Екатериной Ковальчук, которая подозрительно похожа на Кристину. Влюбленные впервые появились вместе на открытии ресторана Харламова.

Асмус тоже уверяет, что счастлива в новых отношениях, однако лицо и имя возлюбленного не афиширует.