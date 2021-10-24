Харламов припомнил Асмус старые обиды: «Мы очень разругались»
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Гарик вспоминает отношения с бывшей женой не только с позитивной стороны. В семье неоднократно происходили крупные ссоры. А однажды юморист после очередной ссоры прошел всю компьютерную игру, чтобы поумерить свой пыл.
«У меня когда-то было две жены. Так вот со второй мы очень разосрались, и я прошел всего «Ассасина», — рассказал юморист в YouTube-шоу «Ошуительное Хоу».
В последние годы брака отношения Кристины и Гарика дали трещину на фоне выхода скандального фильма «Текст» с участием обнаженной жены юмориста и наличием большого количества постельных сцен. Многие считали, что именно это стало причиной развода, хотя сами супруги это отрицали, и уверяли, что вместе приняли решение расстаться: «Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом».
В данный момент артист встречается с новой избранницей Екатериной Ковальчук, которая подозрительно похожа на Кристину. Влюбленные впервые появились вместе на открытии ресторана Харламова.
Асмус тоже уверяет, что счастлива в новых отношениях, однако лицо и имя возлюбленного не афиширует.
Фото и видео: Instagram