Дмитрий Харатьян рассказал, как смог справиться с алкогольной зависимостью

На раннем этапе Харатьяну казалось забавным весело проводить время в кругу друзей и принимать алкоголь. Однако, совсем скоро он уже не представлял себя без алкоголя. Из-за пагубной привычки у Харатьяна появились проблемы в личной жизни, ослабело ментальное и физическое здоровье. Актёр неоднократно кодировался, но избавиться от губительной привычки ему удалось лишь через несколько лет.

Из-за алкоголизма Харатьян чуть не умер. Артист признался, что в какой-то момент оказался на грани смерти. После этого в его организме будто включился инстинкт самосохранения. По признанию 62-летнего артиста, сейчас он не употребляет спиртных напитков и даже не держит их дома для гостей, чтобы избежать опасного искушения. Исключив алкоголь из своей жизни, Харатьян стал чувствовать себя намного лучше, чем прежде, пишет Киноафиша.