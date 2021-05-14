Харассмент в Большом, увольнение из «Современника» и другие скандалы в российских театрах

Волочкова считает, что ей не простили «яркости, успеха, любви людей, публичности, смелости и умения оставаться собой». После заявления на уход ей запретили заходить в театр, так что звезда не смогла забрать свои купальники и пуанты. «У Иксанова совести как не было, так и нет. Разграбил Большой театр. Я ему была как кость в горле, потому что являлась успешным и публичным человеком», — добавила она.

В передаче «Исповедь» на Premier она отметила, что наслышана, как танцовщицы терпят харассмент. «А если девочки не хотели, то им отвечали, что это последняя их поездка, потом жизнь в театре будет невозможной», — уточнила знаменитость и предложила узнать подробности у артиста балета, педагога Николая Цискаридзе. Она уверена, что ситуация в Большом театре сейчас намного хуже.