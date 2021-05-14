Харассмент в Большом, увольнение из «Современника» и другие скандалы в российских театрах
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Фото: Global Look Press
Танцовщица выступала в самом престижном театре страны почти три года. Как считает бывшая прима, в то время афиши с ее портретами украшали Москву, другие артисты страшно завидовали ей. Однако самый большой конфликт у нее произошел с директором Анатолием Иксановым, из-за чего Анастасия была вынуждена уволиться.
Волочкова считает, что ей не простили «яркости, успеха, любви людей, публичности, смелости и умения оставаться собой». После заявления на уход ей запретили заходить в театр, так что звезда не смогла забрать свои купальники и пуанты. «У Иксанова совести как не было, так и нет. Разграбил Большой театр. Я ему была как кость в горле, потому что являлась успешным и публичным человеком», — добавила она.
В передаче «Исповедь» на Premier она отметила, что наслышана, как танцовщицы терпят харассмент. «А если девочки не хотели, то им отвечали, что это последняя их поездка, потом жизнь в театре будет невозможной», — уточнила знаменитость и предложила узнать подробности у артиста балета, педагога Николая Цискаридзе. Она уверена, что ситуация в Большом театре сейчас намного хуже.
Фото: Global Look Press
Николай Цискаридзе ранее заявил, что в Большом театре процветает харассмент. Несколько лет назад в центре скандала оказалась одна из балерин Анжелина Воронцова. Она отметила, что бывший художественный руководитель Сергей Филин оказывал на нее давление. Вместо поддержки общество только раскритиковало танцовщицу. Люди защищали мужчину, неоднократно попадавшего под подозрения о домогательствах.
Тогда Цискаридзе стал одним из тех, кто вступился за Воронцову, несмотря на то, что с юношества обожал творчество Филина. Как уточнил артист балета, худрук попросил его поговорить с балериной и посоветовать той, чтобы «она совершила определенные вещи, и у нее все сложится». Тогда Николай ответил ему: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». После этого разговора звезды никогда не общались, сообщил знаменитость в YouTube-шоу Василия Конова.
Фото: Instagram/@dima_pevtsov
В мае 2021 года актер Дмитрий Певцов рассказал об увольнении своей супруги Ольги Дроздовой из «Современника», которому она посвятила более 30 лет творческой жизни. Причиной такого решения звезда назвал переходный возраст ребенка, которому сейчас необходимо особое внимание матери.
Однако актер Станислав Садальский считает, что пара скрывает настоящие причины ухода знаменитости из театра. По его словам, Дроздову не устраивает нынешнее положение дел в учреждении. После смерти Галины Волчек новым худруком театра стал Виктор Рыжаков. По мнению Садальского, в «Современник» назначили бездаря». «По той версии, по крайней мере, которую слышал я, Чулпан Хаматовой вроде как предлагали возглавить "Современник". Но она не захотела», — отметил артист, пишет KP.Ru.
Он уверен, что ситуация ухудшилась около года назад, когда из труппы демонстративно ушел Сергей Гармаш. «Я не люблю, когда руководит актер. Это должен делать режиссер со своим мышлением, со своим видением», — добавил он.
Фото: Instagram/@vitalinaromanovskaya
В 2017 году скандал разгорелся вокруг другого театра. Стало известно, что за время работы Виталины Цымбалюк-Романовской в должности директора Театра Армена Джигарханяна на заграничные офшоры было выведено около 80 миллионов рублей. «Деньги, выделявшиеся Драматическому театру Армена Джигарханяна из госбюджета, поступали в банк, а оттуда отправлялись по платежам на различные закупки. Часть закупок осуществлялась в реальности, часть — только по бумагам. Уходили деньги в открытые в офшорах фирмы», — сообщили в правоохранительных органах СМИ.
Фото: Global Look Press
Еще один недавний скандал связан с именем режиссера Кирилла Серебренникова. В марте 2021 года он закрыл театральную компанию «Седьмая студия». Доходы «Седьмая студия» получала за счет заказов на постановку от «Гоголь-центра» и средств, выделяемых Министерством культуры. Получение средств прекратилось после возбуждения уголовного дела, в рамках которого Серебренникова обвинили в хищении 133 миллионов, выданных ведомством.
В июне 2020 года суд приговорил Серебренникова к трем годам заключения условно и обязал вернуть 129 миллионов рублей. В феврале 2021 года Кирилл Серебренников покинул пост худрука «Гоголь-центра». Новый художественный руководитель московского театра Алексей Агранович вступил в должность 26 февраля.
Фото: Instagram/@volochkova_art, Instagram/@dima_pevtsov, Instagram/@vitalinaromanovskaya, Global Look Press
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