Хантингтон-Уайтли с экстремальным декольте, бывшая девушка принца Гарри и другие звезды на вручении премии
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Фото: Eastnews
В легендарном лондонском отеле Claridge’s знаменитости собрались на традиционной церемонии «Женщины года», организованной известным журналом Harper’s Bazaar. На мероприятии наградили женщин, которые в этом году отличились яркими ролями в кино, сериалах и на ТВ, блистали на подиуме и стали лучшими во многих других сферах. Самой эффектной девушкой вечера стала модель Рози Хантингтон-Уайтли, появившаяся перед гостями и журналистами в компании супруга Джейсона Стэтхэма, и продемонстрировавшая себя во всей красе в платье с экстремальным декольте.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Бывшая девушка британского принца Гарри Крессида Бонас выбрала куда более скромный наряд и позировала фотографам в закрытом бархатном комбинезоне. Также на церемонии были замечены Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Адвоа Абоа, Алекса Чанг и многие другие.
Фото: eastnews, globalookpress
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