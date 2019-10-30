Хантингтон-Уайтли с экстремальным декольте, бывшая девушка принца Гарри и другие звезды на вручении премии

В легендарном лондонском отеле Claridge’s знаменитости собрались на традиционной церемонии «Женщины года», организованной известным журналом Harper’s Bazaar. На мероприятии наградили женщин, которые в этом году отличились яркими ролями в кино, сериалах и на ТВ, блистали на подиуме и стали лучшими во многих других сферах. Самой эффектной девушкой вечера стала модель Рози Хантингтон-Уайтли, появившаяся перед гостями и журналистами в компании супруга Джейсона Стэтхэма, и продемонстрировавшая себя во всей красе в платье с экстремальным декольте.