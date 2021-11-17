Ханга вогнала Корчевникова в краску откровенными вопросами «про это»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenakhanga
Елена Ханга стала гостьей нового выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» и сумела сильно смутить ведущего, Бориса Корчевникова.
Артистка вспомнила, как в юности узнала о сексе – с мамой она на эту тему не разговаривала, однако нашла способы просветить себя по этому волнующему вопросу.
«Мама не говорила со мной о сексе, считая, что я сама все узнаю. Мне все в подъезде рассказали. Трудно было представить себе, что какие-то вещи буду проговаривать вслух, потому что в Советском Союзе очень многое замалчивалось, а на передаче требовалось называть вещи своими именами», – вспоминает Ханга. Напомним, Елена вела передачу под названием «Про это», в которой обсуждала запретную тему.
Она вспомнила, что поначалу очень сильно стеснялась и не могла подобрать слова:
«Я могла стушеваться, но у меня были очень хорошие зрители, которые говорили: «Не волнуйтесь, мы вам сейчас подскажем слова». Вот такие люди с активной позицией», – признается она.
Артистка предложила ведущему оказаться на ее месте и проверить его знания терминологии:
«Борис, назовите мне быстренько несколько синонимов сексуального процесса, не переходя на нормативную лексику?».
Ведущего эта просьба очень смутила. Уйти с опасной темы не получилось, поэтому он честно признался Елене, что ему это не по зубам.
«Лена, я не назову, я с работы сразу домой. У меня только одно слово — любовь, а без него никакого волшебства не бывает. Ну, может быть, еще слово морковь. Я даже на этом слове покраснел», – смутился Корчевников.
Фото: Instagram, Global Look press