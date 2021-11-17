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Ханга вогнала Корчевникова в краску откровенными вопросами «про это»

Телеведущий оказался не готов к такому повороту в разговоре и не смог ответить своей гостье на такие вопросы. Борис постарался максимально тактично выкрутиться из неловкой ситуации и объяснил, почему ему непросто говорить о таком на всю страну.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Ханга

Фото: @lenakhanga

Елена Ханга стала гостьей нового выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» и сумела сильно смутить ведущего, Бориса Корчевникова.

Артистка вспомнила, как в юности узнала о сексе – с мамой она на эту тему не разговаривала, однако нашла способы просветить себя по этому волнующему вопросу.

«Мама не говорила со мной о сексе, считая, что я сама все узнаю. Мне все в подъезде рассказали. Трудно было представить себе, что какие-то вещи буду проговаривать вслух, потому что в Советском Союзе очень многое замалчивалось, а на передаче требовалось называть вещи своими именами», – вспоминает Ханга. Напомним, Елена вела передачу под названием «Про это», в которой обсуждала запретную тему.

Она вспомнила, что поначалу очень сильно стеснялась и не могла подобрать слова:

«Я могла стушеваться, но у меня были очень хорошие зрители, которые говорили: «Не волнуйтесь, мы вам сейчас подскажем слова». Вот такие люди с активной позицией», – признается она.

Артистка предложила ведущему оказаться на ее месте и проверить его знания терминологии:

«Борис, назовите мне быстренько несколько синонимов сексуального процесса, не переходя на нормативную лексику?».

Ведущего эта просьба очень смутила. Уйти с опасной темы не получилось, поэтому он честно признался Елене, что ему это не по зубам.

«Лена, я не назову, я с работы сразу домой. У меня только одно слово — любовь, а без него никакого волшебства не бывает. Ну, может быть, еще слово морковь. Я даже на этом слове покраснел», – смутился Корчевников.

Фото: Instagram, Global Look press

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