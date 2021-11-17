Ханга вогнала Корчевникова в краску откровенными вопросами «про это»

Она вспомнила, что поначалу очень сильно стеснялась и не могла подобрать слова:

«Я могла стушеваться, но у меня были очень хорошие зрители, которые говорили: «Не волнуйтесь, мы вам сейчас подскажем слова». Вот такие люди с активной позицией», – признается она.

Артистка предложила ведущему оказаться на ее месте и проверить его знания терминологии:

«Борис, назовите мне быстренько несколько синонимов сексуального процесса, не переходя на нормативную лексику?».

Ведущего эта просьба очень смутила. Уйти с опасной темы не получилось, поэтому он честно признался Елене, что ему это не по зубам.

«Лена, я не назову, я с работы сразу домой. У меня только одно слово — любовь, а без него никакого волшебства не бывает. Ну, может быть, еще слово морковь. Я даже на этом слове покраснел», – смутился Корчевников.