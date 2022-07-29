Хаматова заговорила о жизни в эмиграции: «Не то, к чему привыкла»

Российская актриса Чулпан Хаматова в конце зимы приняла решение переехать в Латвию, предварительно отказавшись от государственных наград, признания соотечественников и привилегий. Ей удалось устроиться в Рижский театр, однако особых успехов на новом поприще она пока не добилась.

По словам Хаматовой, из-за переезда за границу она лишилась статуса звезды отечественного кинематографа, потеряла значительную часть доходов и тот уровень жизни, к которому привыкла. «Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного», — отметила артистка.

Ранее стало известно, что она подумывает о смене локаций и переезде в Израиль.