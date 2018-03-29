Хакеры слили в Сеть интимные фото Риз Уизерспун

Один из первых опубликованных снимков Риз был достаточно невинным: звезда сериала «Большая маленькая ложь» и фильма «Блондинка в законе» позирует перед зеркалом, прикрывая рукой бюст.

Однако когда на портале Celebjihad появилось фото Макгоуэн в спальне, на котором она демонстрирует свою грудь во всей красе, интернет начало штормить.