Хакеры слили в Сеть интимные фото Риз Уизерспун

Один из первых опубликованных снимков Риз был достаточно невинным: звезда сериала «Большая маленькая ложь» и фильма «Блондинка в законе» позирует перед зеркалом, прикрывая рукой бюст.
Однако когда на портале Celebjihad появилось фото Макгоуэн в спальне, на котором она демонстрирует свою грудь во всей красе, интернет начало штормить.
Тем временем в России от действий хакеров регулярно страдают Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков. Артист отмечал, что неприятные, казалось бы, события тем не менее пошли на пользу его семье.
Фото: Global Look Press, Instagram