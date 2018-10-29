Хакеры опубликовали очень личные снимки Павла и Аланы Мамаевых, а также других звезд

Не так давно Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, который сейчас отбывает срок ареста в СИЗО, жаловалась на шантаж хакеров, которые грозились выложить в Сеть очень откровенные фото и видео, найденные ими в телефоне девушки. Но на все требования прислать крупную сумму денег Алана отвечала твердым «Нет», и в итоге снимки и ролики все же оказались в публичном доступе.

Хакеры взломали Instagram-аккаунт актрисы Марии Горбань и опубликовали интимные фото не только Аланы и Павла Мамаевых, но и других российских звезд и бизнесменов. Кибер-преступники готовы продать неопубликованный архив горячих снимков любому, у кого есть деньги. Сейчас все эти фото удалены из Instagram, однако, разумеется, они успели разлететься по Рунету.