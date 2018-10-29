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Хакеры опубликовали очень личные снимки Павла и Аланы Мамаевых, а также других звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел и Алана Мамаевы

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Поздно вечером 28 октября неизвестные хакеры взломали Instagram-аккаунт актрисы Марии Горбань, куда выложили откровенные снимки российских знаменитостей.

Не так давно Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, который сейчас отбывает срок ареста в СИЗО, жаловалась на шантаж хакеров, которые грозились выложить в Сеть очень откровенные фото и видео, найденные ими в телефоне девушки. Но на все требования прислать крупную сумму денег Алана отвечала твердым «Нет», и в итоге снимки и ролики все же оказались в публичном доступе.

Хакеры взломали Instagram-аккаунт актрисы Марии Горбань и опубликовали интимные фото не только Аланы и Павла Мамаевых, но и других российских звезд и бизнесменов. Кибер-преступники готовы продать неопубликованный архив горячих снимков любому, у кого есть деньги. Сейчас все эти фото удалены из Instagram, однако, разумеется, они успели разлететься по Рунету.

Среди пикантных кадров оказались селфи певицы Марии Вебер —в прошлом участницы «Фабрики звезд» и солистки группы «Тутси». От мошенников досталось и бизнесмену Дмитрию Якубовскому с его женой Валерией, а также Юлии Ковальчук, чьи фото «в костюме Евы» киберпреступники уже публиковали ранее.

Фото и видео: Instagram

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