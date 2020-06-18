«Хайп на семье последнее дело»: устроивших романтику в Подмосковье Джигана и Самойлову хейтят в Сети

«Где пост про Джигана???», «И как это понимать», «Классно вы всех нагнули со своим разводом», «Кто бы сомневался, что развода не будет», «А как же 10 лет обмана, лжи?))) Как же измены? Грязь. Дочерей такими не воспитай, как ты сама», «Когда пост про женскую мудрость будет?», «У Вас даже Подмосковье на фото выглядит лучше, чем в жизни», — комментируют в блоге Оксаны Самойловой.

А вы рады воссоединению пары? Верите в их любовь? А в развод?