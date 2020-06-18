«Хайп на семье последнее дело»: устроивших романтику в Подмосковье Джигана и Самойлову хейтят в Сети
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Громкий скандал, обвинения в изменах, заявление на развод — буря, разгоревшаяся в семействе Джигана и Оксаны Самойловой, стала одной из самых обсуждаемых тем весны. Но на заседание суда знаменитости не явились, а теперь снова публикуют идиллические фотографии в соцсетях.
«Так что с разводом? Или это вы нас разводили?», «Расходимся, ребят, нас обманули», «Джиган обнулился, теперь снова семьянин», «Измены прощены», «Когда из гулящего мужика превратился в каблук», «Признайтесь уже, что не разводитесь и не собирались», «Нафига строчить посты, что обманывал, изменял и т.д а потом в обнимку с ним стоять.. Не дай Бог давать себя так дурить», «И для чего тогда шел бракоразводный процесс и Оксана говорила о том что лучше пусть будет только одна мама чем все это.... Хайп на семье последнее дело», — обсуждают подписчики блога Джигана.
«Где пост про Джигана???», «И как это понимать», «Классно вы всех нагнули со своим разводом», «Кто бы сомневался, что развода не будет», «А как же 10 лет обмана, лжи?))) Как же измены? Грязь. Дочерей такими не воспитай, как ты сама», «Когда пост про женскую мудрость будет?», «У Вас даже Подмосковье на фото выглядит лучше, чем в жизни», — комментируют в блоге Оксаны Самойловой.
А вы рады воссоединению пары? Верите в их любовь? А в развод?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!