Хайек — со смелым декольте, Джонсон — в топе из кристаллов: как прошел гала-ужин LACMA's Art and Film

Ежегодный гала-ужин музея LACMA (LACMA's Art and Film Gala) в Лос-Анджелесе в этом году превратился в импровизированный показ Модного дома Gucci. Именно этот бренд спонсировал светское событие на этот раз.

Событие выдалось крайне звездным: ужин посетили Сэльма Хайек с супругом, Пэрис Хилтон с бойфрендом Картером Реумом, Билли Айлиш, миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес, и многие другие. Предпочтение в нарядах гости отдали, разумеется, итальянскому бренду. Так, звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон выбрала атласные брюки и бра-топ, расшитый кристаллами.