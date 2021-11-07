Хайек — со смелым декольте, Джонсон — в топе из кристаллов: как прошел гала-ужин LACMA's Art and Film
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Ежегодный гала-ужин музея LACMA (LACMA's Art and Film Gala) в Лос-Анджелесе в этом году превратился в импровизированный показ Модного дома Gucci. Именно этот бренд спонсировал светское событие на этот раз.
Событие выдалось крайне звездным: ужин посетили Сэльма Хайек с супругом, Пэрис Хилтон с бойфрендом Картером Реумом, Билли Айлиш, миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес, и многие другие. Предпочтение в нарядах гости отдали, разумеется, итальянскому бренду. Так, звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон выбрала атласные брюки и бра-топ, расшитый кристаллами.
Фото: Getty Images
Сальма Хайек выбрала для выхода платье в пол с лифом-бюстье, подчерркнувшим ее формы. Образ актриса дополнила массивным ожерельем.
Появилась на мероприятии и возлюбленная Леонардо Ди Каприо Камила Морроне.
Фото: Getty Images
Пэрис Хилтон, которая готовится к свадьбе с Картером Реумом, выбрала наряд принцессы. Парочка не скрывала чувств, целуясь прямо перед фотографами.
Фото: Getty Images
LACMA’s Art and Film Gala — ежегодное благотворительное событие. Его целью является чествование деятелей искусства. В этом году оно было посвящено работам Стивена Спилберга, портретистки Эми Шеральд и художника Кьянде Уайли.
Фото и видео: Getty Images