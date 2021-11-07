passion.ru
1 мин.

Хайек — со смелым декольте, Джонсон — в топе из кристаллов: как прошел гала-ужин LACMA's Art and Film

В Лос-Анджелесе состоялось крупное светское мероприятие — LACMA's Art and Film Gala. Гала-ужин, который в этом году проходил под патронажем Gucci, собрал несколько десятков звезд первой величины. Большинство закономерно выбрали для выхода в свет наряды от этого бренда. В результате красная дорожка пестрела «голыми» платьями из сетки, нарядами из перьев и look'ами total white.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 19

Сальма Хайек

Фото: Getty Images

Ежегодный гала-ужин музея LACMA (LACMA's Art and Film Gala) в Лос-Анджелесе в этом году превратился в импровизированный показ Модного дома Gucci. Именно этот бренд спонсировал светское событие на этот раз.

Событие выдалось крайне звездным: ужин посетили Сэльма Хайек с супругом, Пэрис Хилтон с бойфрендом Картером Реумом, Билли Айлиш, миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес, и многие другие. Предпочтение в нарядах гости отдали, разумеется, итальянскому бренду. Так, звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон выбрала атласные брюки и бра-топ, расшитый кристаллами.

Дакота Джонсон.

Дакота Джонсон.

Фото: Getty Images

Сальма Хайек выбрала для выхода платье в пол с лифом-бюстье, подчерркнувшим ее формы. Образ актриса дополнила массивным ожерельем.

Появилась на мероприятии и возлюбленная Леонардо Ди Каприо Камила Морроне.

Камила Морроне.

Камила Морроне.

Фото: Getty Images

Пэрис Хилтон, которая готовится к свадьбе с Картером Реумом, выбрала наряд принцессы. Парочка не скрывала чувств, целуясь прямо перед фотографами.

Пэрис Хилтон и Картер Реум.

Пэрис Хилтон и Картер Реум.

Фото: Getty Images

LACMA’s Art and Film Gala — ежегодное благотворительное событие. Его целью является чествование деятелей искусства. В этом году оно было посвящено работам Стивена Спилберга, портретистки Эми Шеральд и художника Кьянде Уайли.

Фото и видео: Getty Images