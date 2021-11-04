Хайек рассказала о нападках Вайнштейна: «Я нанял тебя не затем, чтобы ты выглядела уродливо»

В 2017 году американские СМИ поразила информация о разоблачении кинопродюсера Харви Вайнштейна, автора таких кинолент, как «Убить Билла», трилогии «Властелин колец» и «Маленький Будда». Актрисы, снимавшиеся у него, рассказывали, как он приглашал каждую из них на встречу в отель, где встречал девушек в одном халате. Далее Вайнштейн обычно снимал халат и предлагал посетительнице сделать ему массаж, а в случае отказа девушке больше не предлагали ролей в его фильмах. После обнародования этой информации многие жертвы Вайнштейна также решили рассказать о своем несчастном опыте.

Одной из жертв была и Сальма Хайек. Звезда до последнего отмалчивалась, но в итоге решила рассказать миру о непристойных предложениях, которые получала от Вайнштейна.

Актриса рассказывала, что в то время, когда она еще не была столько известной, ей приходилось соглашаться на некоторые условия продюсера, однако в какой-то момент она поняла, что пришла пора начать говорить настойчивому мужчине твердое «нет». «Нет на просьбу принять с ним душ. Нет на просьбу смотреть, как он принимает душ. Нет на просьбу сделать мне массаж. Нет на просьбу разрешить его другу голым сделать мне массаж. Нет на просьбу разрешить ему заняться со мной оральным сексом. Нет на просьбу раздеться вместе с другой женщиной. Нет, нет, нет, нет, нет…», — вспоминала знаменитость.

Несмотря на то, что за содеянные преступления продюсер уже находится под заключением, в марте 2020 года Вайнштейна посадили в тюрьму на 23 года, воспоминания пострадавших до сих пор поражают мир.

В своем интервью для The Guardian Сальма Хайек вспоминает о том, как грубо вел себя по отношению к ней продюсер во время съемок фильма «Фрида».

«Он звонил мне и кричал: "Почему у тебя монобровь и усы? Я нанял тебя не для того, чтобы ты выглядела некрасиво!"», — вспоминает Хайек слова Вайнштейна. А сама думала: «Но разве ты никогда не видел фотографию Фриды Кало?».

Актриса рассказала, что спастись от еще больших оскорблений ей помогла «сила ее характера». «Он никогда не видел меня слабой. Я могу устрашить своей спокойной силой, понимаешь?», — объясняет Сальма.