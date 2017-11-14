В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения американской музыкальной премии.

Минувшим вечером в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии American Music Awards, собравшая самых известных представителей шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия были замечены Николь Кидман и Кит Урбан, Сиара, Деми Ловато, Пинк и другие звезды.

Особое внимание привлекла Хайди Клум, появившаяся на красной дорожке в светлом розово-бежевом блестящем платье с глубоким декольте и полностью открытой спиной.