Хайди Клум с глубоким декольте, Дайана Росс в нелепом костюме и другие звезды на American Music Awards
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В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения американской музыкальной премии.
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Минувшим вечером в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии American Music Awards, собравшая самых известных представителей шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия были замечены Николь Кидман и Кит Урбан, Сиара, Деми Ловато, Пинк и другие звезды.
Особое внимание привлекла Хайди Клум, появившаяся на красной дорожке в светлом розово-бежевом блестящем платье с глубоким декольте и полностью открытой спиной.
Если бы на этой церемонии вручали награду «Самый худший наряд», то бесспорным победителем в этом году стала бы 73-летняя Дайана Росс. Как сообщает Daily Mail, этот наряд знаменитой певицы был бы уместнее на вечеринке в честь Хеллоуина. Певица выбрала объемное черное платье с кожаным поясом, накидку из нескольких метров черной сетки и массивный головной убор.
Немало удивила поклонников и Селена Гомес, которая сменила цвет волос и стала платиновой блондинкой.
Кто еще появился на красной дорожке American Music Awards — смотрите в нашей галерее.
Фото: globallookpress, eastnews