Хайди Клум показала, как носить самый модный костюм этой весны
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: RB/Bauergriffin.com / MEGA/Mega Agency/East News
Во-первых, обратите внимание на цвет. Сочная фуксия будет в тренде этой весной, также как и монохромные образы. Монохром в данном случае — не про черно-белый вариант, а про сохранение единого оттенка во всем аутфите.
Во-вторых, брюки — такой фасон называется брюки-палаццо и именно их мы будем носить в сезоне весна-лето 2022-го.
RB/Bauergriffin.com / MEGA/Mega Agency/East News
RB/Bauergriffin.com / MEGA/Mega Agency/East News
В целом Хайди выбрала костюм-тройку. Только вместо жилета, который по канонам должен дополнять брюки и рубашку, модель надела укороченную водолазку, конечно же, в тон основного ансамбля.
Обратите внимание на еще одну фишку образа. Растяжку цвета топ-модель продемонстрировала крайне аккуратно! Заметьте, маникюр у Хайди ярко-алого цвета, а из-под брюк заметна остроносая обувь — такого же красного цвета!
Дополнила образ 48-летняя звезда массивными солнцезащитными очками из прозрачного пластика цвета фуксии и забавной меховой сумочкой, которая добавила образу непосредственности и игривости.
В сезоне весна-лето — 2022 брючные костюмы в насыщенных оттенках на подиумах показали многие модные бренды: Stella McCartney, Versace, Alexander McQueen, Christian Siriano и другие. Кстати, Versace предложили носить его не с рубашкой, а как раз с трикотажным кроп-топом.
Фото: EastNews/GlobalLookPress