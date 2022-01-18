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Хайди Клум показала, как носить самый модный костюм этой весны

Если в наших широтах о весне можно только мечтать, то за океаном температура позволяет выгуливать и весенние образы. Топ-модель 90-х Хайди Клум заметили в Лос-Анджелесе в самом модном костюме грядущей весны.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Хайди Клум в Лос-Анджелесе

Фото: RB/Bauergriffin.com / MEGA/Mega Agency/East News

Во-первых, обратите внимание на цвет. Сочная фуксия будет в тренде этой весной, также как и монохромные образы. Монохром в данном случае — не про черно-белый вариант, а про сохранение единого оттенка во всем аутфите.

Во-вторых, брюки — такой фасон называется брюки-палаццо и именно их мы будем носить в сезоне весна-лето 2022-го.

Хайди Клум

RB/Bauergriffin.com / MEGA/Mega Agency/East News

Хайди Клум и Тим Ган

RB/Bauergriffin.com / MEGA/Mega Agency/East News

В целом Хайди выбрала костюм-тройку. Только вместо жилета, который по канонам должен дополнять брюки и рубашку, модель надела укороченную водолазку, конечно же, в тон основного ансамбля.

Обратите внимание на еще одну фишку образа. Растяжку цвета топ-модель продемонстрировала крайне аккуратно! Заметьте, маникюр у Хайди ярко-алого цвета, а из-под брюк заметна остроносая обувь — такого же красного цвета!

Дополнила образ 48-летняя звезда массивными солнцезащитными очками из прозрачного пластика цвета фуксии и забавной меховой сумочкой, которая добавила образу непосредственности и игривости.

В сезоне весна-лето — 2022 брючные костюмы в насыщенных оттенках на подиумах показали многие модные бренды: Stella McCartney, Versace, Alexander McQueen, Christian Siriano и другие. Кстати, Versace предложили носить его не с рубашкой, а как раз с трикотажным кроп-топом.

Фото: EastNews/GlobalLookPress

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