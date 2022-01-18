Хайди Клум показала, как носить самый модный костюм этой весны

Во-первых, обратите внимание на цвет. Сочная фуксия будет в тренде этой весной, также как и монохромные образы. Монохром в данном случае — не про черно-белый вариант, а про сохранение единого оттенка во всем аутфите.

Во-вторых, брюки — такой фасон называется брюки-палаццо и именно их мы будем носить в сезоне весна-лето 2022-го.