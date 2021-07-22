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Хайден Панеттьери встретилась с экс-возлюбленным после его выхода из тюрьмы

Актер и бывший парень Хайден сидел в тюрьме за домашнее насилие.
Хайден Панеттьери встретилась с экс-возлюбленным после его выхода из тюрьмы

31-летняя актриса, известная свои участием в романтических комедиях, не держит зла на Брайана Хикерсона, который применял к ней физическое насилие и неоднократно избивал ее. За рукоприкладство, 32-летний мужчина был осужден в апреле этого года и провел в тюрьме 45 дней. Кроме этого, мужчину ожидают длительные исправительные работы.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайден встретилась с молодым человеком, который был в тюрьме 45 суток

Фото: picture alliance

Несмотря на то, что законом, Брайану запрещено приближаться к актрисе в течение 5 лет, они все-таки смогли договориться и, если верить словам Хикерсона, неплохо провели время: «Я наслаждался слабоалкогольным пивом, а Хайден не пила. Мы пошли в новый техасский ресторан, ведь, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Так что да, там были и танцы», — поделился с репортерами Хикерсон, передает Page Six.

Хайден и и Брайан начали встречаться в 2018 году. Уже в 2019 году мужчина впервые серьезно избил свою возлюбленную, но тогда Хайден простила его и не дала ход делу. Но избиения продолжились, и тогда в 2020 году Панеттьери обратилась в суд.

«У нас долгая совместная история, а это мой первый шаг на пути к моему исправлению, как обидчика и абьюзера. И Хайден была достаточно любезна, чтобы позволить мне это сделать», — поделился мужчина. Помимо выстраивания отношений с Хайден, его ждет курс реабилитации в психологическом центре. Но о возобновлении любовной связи речи не идет: по словам источника, передает Page Six, Хайден полностью сосредоточена на отношениях со своей 6-летней дочерью Кайей, которую она родила от Владимира Кличко и которая основное время живет с папой.

Фото и видео: Picture Alliance, The Paparazzi Gamer TPG

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