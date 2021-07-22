Хайден Панеттьери встретилась с экс-возлюбленным после его выхода из тюрьмы

Хайден и и Брайан начали встречаться в 2018 году. Уже в 2019 году мужчина впервые серьезно избил свою возлюбленную, но тогда Хайден простила его и не дала ход делу. Но избиения продолжились, и тогда в 2020 году Панеттьери обратилась в суд.

«У нас долгая совместная история, а это мой первый шаг на пути к моему исправлению, как обидчика и абьюзера. И Хайден была достаточно любезна, чтобы позволить мне это сделать», — поделился мужчина. Помимо выстраивания отношений с Хайден, его ждет курс реабилитации в психологическом центре. Но о возобновлении любовной связи речи не идет: по словам источника, передает Page Six, Хайден полностью сосредоточена на отношениях со своей 6-летней дочерью Кайей, которую она родила от Владимира Кличко и которая основное время живет с папой.