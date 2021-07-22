Хайден Панеттьери встретилась с экс-возлюбленным после его выхода из тюрьмы
31-летняя актриса, известная свои участием в романтических комедиях, не держит зла на Брайана Хикерсона, который применял к ней физическое насилие и неоднократно избивал ее. За рукоприкладство, 32-летний мужчина был осужден в апреле этого года и провел в тюрьме 45 дней. Кроме этого, мужчину ожидают длительные исправительные работы.
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Фото: picture alliance
Несмотря на то, что законом, Брайану запрещено приближаться к актрисе в течение 5 лет, они все-таки смогли договориться и, если верить словам Хикерсона, неплохо провели время: «Я наслаждался слабоалкогольным пивом, а Хайден не пила. Мы пошли в новый техасский ресторан, ведь, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Так что да, там были и танцы», — поделился с репортерами Хикерсон, передает Page Six.
Хайден и и Брайан начали встречаться в 2018 году. Уже в 2019 году мужчина впервые серьезно избил свою возлюбленную, но тогда Хайден простила его и не дала ход делу. Но избиения продолжились, и тогда в 2020 году Панеттьери обратилась в суд.
«У нас долгая совместная история, а это мой первый шаг на пути к моему исправлению, как обидчика и абьюзера. И Хайден была достаточно любезна, чтобы позволить мне это сделать», — поделился мужчина. Помимо выстраивания отношений с Хайден, его ждет курс реабилитации в психологическом центре. Но о возобновлении любовной связи речи не идет: по словам источника, передает Page Six, Хайден полностью сосредоточена на отношениях со своей 6-летней дочерью Кайей, которую она родила от Владимира Кличко и которая основное время живет с папой.
Фото и видео: Picture Alliance, The Paparazzi Gamer TPG
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