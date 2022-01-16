Хабенский откровенно рассказал о жене: «Она — другая планета»

Звезда «Ночного дозора» счастлив в отношениях со второй женой и коллегой Ольгой Литвиновой. Пара вместе уже почти 10 лет и воспитывает двух прекрасных дочерей.

Артист называет возлюбленную человеком с другой планеты, выражая свою любовь к ней. «Она — другая планета, и нужно как можно раньше дать себе отчет. Говоря словами Экзюпери: „Надо просто смотреть на нее и дышать ее ароматом“. Поэтому я не буду говорить, что она друг, соратник, провокатор. Все это может быть, но все равно — она человек с другой планеты», — трогательно сказал Хабенский.

Напомним, что брак с Ольгой является для актера вторым. С 2000 по 2008 год он был женат на журналистке Анастасии Хабенской, которая трагично ушла из жизни после длительного лечения от опухоли головного мозга, когда их сыну Ивану был один год. Константин был убит горем и долго не мог прийти в себя. Именно Ольга оказалась рядом и смогла помочь артисту пережить трагедию. В 2013 году пара поженилась и до сих пор является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.