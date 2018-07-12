Хабенский обидел Бледанс отказом сфотографироваться с ее «особенным» сыном

Константин Хабенский ненароком обидел Эвелину Бледанс, при встрече не захотев сфотографироваться с ее 6-летним сыном Семеном, у которого синдром Дауна. Актриса написала возмущенный пост в Instagram, но позже удалила его, хотя скриншоты остались в Сети.

При этом некоторые интернет-пользователи встали на защиту актера, а не мамы Семена: «Пусть пихает его куда хочет, хоть в балет, хоть в шкаф в прихожей, а совать его чужому человеку, приставать со своим «сделай фото» не имеет никакого права! А вот Константин мог! И отказал» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). В итоге Эвелина решила объяснить, почему так отреагировала.