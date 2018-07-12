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Хабенский обидел Бледанс отказом сфотографироваться с ее «особенным» сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Хабенский

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На днях 49-летняя Эвелина Бледанс заявила, что встретила в Крыму коллегу по шоу-бизнесу, 46-летнего Константина Хабенского, и он неожиданно не захотел сделать снимок с маленьким сыном актрисы Семеном.

Константин Хабенский ненароком обидел Эвелину Бледанс, при встрече не захотев сфотографироваться с ее 6-летним сыном Семеном, у которого синдром Дауна. Актриса написала возмущенный пост в Instagram, но позже удалила его, хотя скриншоты остались в Сети.

При этом некоторые интернет-пользователи встали на защиту актера, а не мамы Семена: «Пусть пихает его куда хочет, хоть в балет, хоть в шкаф в прихожей, а совать его чужому человеку, приставать со своим «сделай фото» не имеет никакого права! А вот Константин мог! И отказал» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). В итоге Эвелина решила объяснить, почему так отреагировала.

«Пост я удалила, потому что не ожидала такого ажиотажа вокруг этой истории. Я никого не хотела чернить, ни с кем себя не сравнивала, и ничего из себя не пыталась мнить. А то, что некоторые из вас были так агресивны это очень странно. Мы с нашим фондом не случайно делаем фото-выставки известных людей (артистов, футболистов, певцов, общественных деятелей) с детьми с синдромом Дауна. Это очень важно для популяризации нашей темы и интеграции этих людей в общество. И каждая фотография-знакомство Семика со значимым человеком для меня важна. Просто это был первый отказ поэтому я и расстроилась...» — заявила Бледанс. Хабенский, в свою очередь, предпочел хранить молчание.

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

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