Кевина Спейси обязали выплатить 31 млн долларов создателям «Карточного домика» за срыв съемок

Из-за отстранения актера сериал пришлось сократить до 8 серий (изначально их планировалось 13), и создатели понесли материальные убытки. Сам Спейси, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения никак не давали продюсерам оснований разрывать с ним контракт, однако суд отклонил апелляционную жалобу.

Стоит отметить, что обвинения в домогательствах были сняты после того, как никто из 15 человек, обвинивших актера в неподобающем поведении, не смог этого доказать. Однако за время разбирательств актер потерял очень много денег.

Стоит отметить, что подобные обвинения часто ведут к настоящему краху карьеры – например, Джонни Депп даже после заступничества поклонников потерял очень много контактов после обвинения в насилии со стороны бывшей жены Эмбер Херд.