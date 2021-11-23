Кевина Спейси обязали выплатить 31 млн долларов создателям «Карточного домика» за срыв съемок
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Фото: Javier Rojas/Pi
Кевин Спейси проиграл суд против продюсеров «Карточного домика», которые отстранили его от съемок после того, как актеру предъявили обвинения в домогательствах. Теперь ему придется возместить киностудии убытки – в размере 31 млн долларов.
Об этом сообщает Fox News.
Из-за отстранения актера сериал пришлось сократить до 8 серий (изначально их планировалось 13), и создатели понесли материальные убытки. Сам Спейси, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения никак не давали продюсерам оснований разрывать с ним контракт, однако суд отклонил апелляционную жалобу.
Стоит отметить, что обвинения в домогательствах были сняты после того, как никто из 15 человек, обвинивших актера в неподобающем поведении, не смог этого доказать. Однако за время разбирательств актер потерял очень много денег.
Стоит отметить, что подобные обвинения часто ведут к настоящему краху карьеры – например, Джонни Депп даже после заступничества поклонников потерял очень много контактов после обвинения в насилии со стороны бывшей жены Эмбер Херд.
Фото: Global Look press