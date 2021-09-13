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Кети Топурию теперь не узнать: певица кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Солистка группы «А’Студио» пару дней назад отметила 35-летие и в связи с этим решилась на радикальные изменения во внешности. И если раньше в стиле прически певица делала ставку на естественные оттенки, не отходя далеко от своего натурального оттенка, то теперь попробовала добавить светлых прядей, почти полностью превратившись в блондинку. Преображением Кети поделилась в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кети Топурия добавила максимальное количество светлых прядей в образ

Фото: Личный Instagram @keti_one_official

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами: «Красивая какая», «Нет слов, как красиво», «Кети, вы прям помолодели», «Самая красивая мама», «Вам все идет, как такое может быть?», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

В последнее время Кети все чаще делится счастливыми моментами из ее счастливой семейной жизни: показывает совместные фото с мужем бизнесменом Львом Деньговым, публикует трогательные семейные снимки с детьми и демонстрирует новые наряды.

Напомним, что Топурия воспитывает дочку Оливию от предыдущего союза и сына Адама, который недавно появился на свет уже в новом браке артистки. Не только родители, но и старшая сестра души не чает в брате — и любит помогать маме ухаживать за ним, не забывая трогательно целовать.