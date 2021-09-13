Кети Топурию теперь не узнать: певица кардинально сменила прическу и стала блондинкой

В последнее время Кети все чаще делится счастливыми моментами из ее счастливой семейной жизни: показывает совместные фото с мужем бизнесменом Львом Деньговым, публикует трогательные семейные снимки с детьми и демонстрирует новые наряды.

Напомним, что Топурия воспитывает дочку Оливию от предыдущего союза и сына Адама, который недавно появился на свет уже в новом браке артистки. Не только родители, но и старшая сестра души не чает в брате — и любит помогать маме ухаживать за ним, не забывая трогательно целовать.