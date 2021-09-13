Кети Топурию теперь не узнать: певица кардинально сменила прическу и стала блондинкой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @keti_one_official
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами: «Красивая какая», «Нет слов, как красиво», «Кети, вы прям помолодели», «Самая красивая мама», «Вам все идет, как такое может быть?», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.
В последнее время Кети все чаще делится счастливыми моментами из ее счастливой семейной жизни: показывает совместные фото с мужем бизнесменом Львом Деньговым, публикует трогательные семейные снимки с детьми и демонстрирует новые наряды.
Напомним, что Топурия воспитывает дочку Оливию от предыдущего союза и сына Адама, который недавно появился на свет уже в новом браке артистки. Не только родители, но и старшая сестра души не чает в брате — и любит помогать маме ухаживать за ним, не забывая трогательно целовать.