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Кети Топурия заинтриговала подписчиков неожиданным признанием: «Я влюбилась»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кети Топурия

Фото: Instagram

Объект своей страсти певица не назвала.

В последнее время про Кети Топурию говорят не только как о талантливой и стильной певице, но и девушке с бурной личной жизнью. Долгое время обсуждали роман Кети с рэпером Гуфом. После артистка намекнула, что улетела в отпуск с таинственным незнакомцем, но имени его не назвала.

В очередной раз 33-летняя красавица заинтриговала подписчиков неожиданным признанием. «Я влюбилась», - написала Кети под фото, на котором позирует с прикрытыми глазами.

Кети тут же засыпали вопросами: «Опять?», «В кого?», «Как вы так быстро все влюбляетесь-то», - написали в комментариях. Однако ни на один из вопросов Топурия не ответила. Тут же ей припомнили тяжелые отношения с Гуфом и попросили дать ему еще один шанс. В ответ некоторые поклонники Кети написали, что она найдет себе кого-нибудь получше. В комментариях даже предположили, что Топурия влюбилась в оригинальное колье на шее. Остается только ждать, пока Кети сама приоткроет завесу тайны.

А как вы думаете, что имела в виду артистка?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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