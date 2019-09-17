Кети Топурия заинтриговала подписчиков неожиданным признанием: «Я влюбилась»

В последнее время про Кети Топурию говорят не только как о талантливой и стильной певице, но и девушке с бурной личной жизнью. Долгое время обсуждали роман Кети с рэпером Гуфом. После артистка намекнула, что улетела в отпуск с таинственным незнакомцем, но имени его не назвала.
В очередной раз 33-летняя красавица заинтриговала подписчиков неожиданным признанием. «Я влюбилась», - написала Кети под фото, на котором позирует с прикрытыми глазами.
Кети тут же засыпали вопросами: «Опять?», «В кого?», «Как вы так быстро все влюбляетесь-то», - написали в комментариях. Однако ни на один из вопросов Топурия не ответила. Тут же ей припомнили тяжелые отношения с Гуфом и попросили дать ему еще один шанс. В ответ некоторые поклонники Кети написали, что она найдет себе кого-нибудь получше. В комментариях даже предположили, что Топурия влюбилась в оригинальное колье на шее. Остается только ждать, пока Кети сама приоткроет завесу тайны.
А как вы думаете, что имела в виду артистка?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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