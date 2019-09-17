Кети Топурия заинтриговала подписчиков неожиданным признанием: «Я влюбилась»

Кети тут же засыпали вопросами: «Опять?», «В кого?», «Как вы так быстро все влюбляетесь-то», - написали в комментариях. Однако ни на один из вопросов Топурия не ответила. Тут же ей припомнили тяжелые отношения с Гуфом и попросили дать ему еще один шанс. В ответ некоторые поклонники Кети написали, что она найдет себе кого-нибудь получше. В комментариях даже предположили, что Топурия влюбилась в оригинальное колье на шее. Остается только ждать, пока Кети сама приоткроет завесу тайны.

А как вы думаете, что имела в виду артистка?