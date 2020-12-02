Кети Топурия пошутила над 5-летней дочерью с игрушками: «А дальше был скандал»
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/
Дочь Кети Топурии — 5-летняя Оливия — старательно написала письмо Деду Морозу. Весь процесс мать сняла на видео. Девочка рассказала, что сделала много добрых дел: помогала маме и отдала одну игрушку другому ребенку.
И тут ее ждал сюрприз. «Почему одну? Ты отдала много игрушек, просто ты не в курсе», — смеясь сообщила Кети дочери новость. Оливия удивилась подобной шутке. «А после был скандал», — пояснила Топурия в сториз.
Пока у Кети один ребенок, но совсем скоро она станет мамой во второй раз. Издания, специализирующиеся на светской хронике, сообщали, что к новому году Топурия уже родит. О том, кого она ждет — сына или вторую дочь — певица не сообщает. Впрочем, и сам факт беременности солистка «А`Студио» скрывала до последнего. Поклонники давно стали подозревать, что певица находится в положении, но она упорно молчала об этом.
В том, что она ждет малыша, Кети все же призналась недавно, появившись в клипе на песню «Се ля ви» с большим животом. А незадолго до родов она вышла замуж за отца своего ребенка, чиновника Льва Деньгова (Павла Гузбанда). Брак стал для Кети вторым: несколько лет она была замужем за предпринимателем Львом Гейхманом. Деньгов также был женат, у него растут сын и дочь.
Фото и видео: Instagram Кети Топурии и Оливии Гейхман
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