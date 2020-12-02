Кети Топурия пошутила над 5-летней дочерью с игрушками: «А дальше был скандал»

Пока у Кети один ребенок, но совсем скоро она станет мамой во второй раз. Издания, специализирующиеся на светской хронике, сообщали, что к новому году Топурия уже родит. О том, кого она ждет — сына или вторую дочь — певица не сообщает. Впрочем, и сам факт беременности солистка «А`Студио» скрывала до последнего. Поклонники давно стали подозревать, что певица находится в положении, но она упорно молчала об этом.

В том, что она ждет малыша, Кети все же призналась недавно, появившись в клипе на песню «Се ля ви» с большим животом. А незадолго до родов она вышла замуж за отца своего ребенка, чиновника Льва Деньгова (Павла Гузбанда). Брак стал для Кети вторым: несколько лет она была замужем за предпринимателем Львом Гейхманом. Деньгов также был женат, у него растут сын и дочь.