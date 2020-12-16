Кети Топурия незадолго до родов превратилась в красавицу с фиолетовыми волосами

Кети Топурия ждет второго ребенка от мужа Льва Деньгова (Павла Гузбанда). Певица до последнего скрывала свое интересное положение. Долгое время она публиковала в Instagram старые фото или снимки, на которых не видно тела. Поклонники заподозрили в этом неладное и принялись в комментариях напрямую спрашивать о беременности. Кети на вопросы не отвечала.

После внимательные фолловеры заметили, что на одном из видео мелькнула коляска для младенца. Она появилась в кадре, когда показывали 5-летнюю дочь Кети Оливию. И сразу же поползли слухи, что Топурия уже родила. На следующий день солистка «А`Студио» выложила ролик, где с округлившимися глазами говорила: «Я уже родила? Почему я ничего не знаю об этом?».

Но смысл играть в прятки пропал, когда Кети сфотографировали на пляже в Дубае с большим животом. О том, что она ждет малыша, Топурия все же призналась после премьеры клипа на песню «Се ля ви».

Несколько недель назад Кети вышла замуж за избранника. К событию они не стали привлекать внимание: расписались в загсе и устроили семейный вечер в ресторане.

Кети уже была замужем за Львом Гейхманом, от которого родила дочку. Лев Деньгов воспитывает сына и дочь от прежних отношений.