Кети Топурия назвала размер своего первого гонорара
Кети Топурия уже много лет поет в знаменитой группе, но первая популярность пришла к ней, по ее словам, еще в Грузии, когда она была подростком. В то же время Топурия признает, что не сразу проснулась знаменитой. «Я что-то делала, пела», — рассказала она.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/keti_one_official
Певица также назвала размер своего первого гонорара: «Точно не помню. Что-то около 100 долларов».
Ранее, во время второй беременности, Кети Топурия рассказывала, что не переживает о набранных килограммах. «У меня никогда не было проблем с весом, поэтому не беспокоюсь», — говорила она. А в шоу Ляйсан певица сообщила, что набранные кило после родов уходят с трудом. Хотя по ее идеальной фигуре этого и не заметить.
Кети Топурия также призналась, что познакомилась с мужем, благодаря его сыну. «А`Студио» давали концерт на дне рождения Льва Деньгова, его ребенок захотел сфотографироваться с певицей — так и встретились. «Познакомились в гримерке, там и остались», — сказала Кэти.
Напомним, Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова (Павла Гузбанда) за несколько недель до появления на свет их сына Адама. От первого мужа Льва Гейхмана у артистки есть дочь Оливия.
Фото и видео: Instagram
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