Кети Топурия назвала размер своего первого гонорара

Ранее, во время второй беременности, Кети Топурия рассказывала, что не переживает о набранных килограммах. «У меня никогда не было проблем с весом, поэтому не беспокоюсь», — говорила она. А в шоу Ляйсан певица сообщила, что набранные кило после родов уходят с трудом. Хотя по ее идеальной фигуре этого и не заметить.

Кети Топурия также призналась, что познакомилась с мужем, благодаря его сыну. «А`Студио» давали концерт на дне рождения Льва Деньгова, его ребенок захотел сфотографироваться с певицей — так и встретились. «Познакомились в гримерке, там и остались», — сказала Кэти.

Напомним, Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова (Павла Гузбанда) за несколько недель до появления на свет их сына Адама. От первого мужа Льва Гейхмана у артистки есть дочь Оливия.