Кети Топурия дразнит идеальным телом в образе «спасательницы Малибу»
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31-летняя Кети Топурия опубликовала горячий снимок в купальнике
На днях Кети Топурия подтвердила слухи о расставании с мужем Львом Гейхманом. Бывшие супруги решили остаться друзьями, и, вероятно, следят за Instagram-аккаунтами друг друга. Сегодня солистка группы «А-Студио» опубликовала в своем блоге очень горячее фото, на котором предстала в образе «спасательницы Малибу».
«Ну что, кого спасать?», — подписала снимок Кети.
«Сама сексуальность», «Спасательница Малибу», «Тебя надо снимать в этом фильме», «Меня спасай, я тону в любви», «Спасите меня полностью», — возбудились подписчики.
«У вас был бы идеальный спасательный отряд с @lazarevsergey», — отметили поклонники Сергея Лазарева, намекая, вероятно, на его пляжные фотографии.
Фото: instagram.com