31-летняя Кети Топурия опубликовала горячий снимок в купальнике

«Ну что, кого спасать?», — подписала снимок Кети.

На днях Кети Топурия подтвердила слухи о расставании с мужем Львом Гейхманом. Бывшие супруги решили остаться друзьями, и, вероятно, следят за Instagram-аккаунтами друг друга. Сегодня солистка группы «А-Студио» опубликовала в своем блоге очень горячее фото, на котором предстала в образе «спасательницы Малибу».

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Сен 13 2017 в 6:27 PDT

«Сама сексуальность», «Спасательница Малибу», «Тебя надо снимать в этом фильме», «Меня спасай, я тону в любви», «Спасите меня полностью», — возбудились подписчики.

«У вас был бы идеальный спасательный отряд с @lazarevsergey», — отметили поклонники Сергея Лазарева, намекая, вероятно, на его пляжные фотографии.