Кэти Перри призналась, что не бреет ноги после рождения дочери от Орландо Блума

После этого ведущий Райан Сикрест вмешался и добавил: «Люк Брайан проверит, говорите ли вы правду». Кэти не постеснялась и показала ноги. «У нее буквально волосы на ногах!», — воскликнул Люк, на что Райан ответил: «Спасибо за судебно-медицинский отчет».

Эта серия шоу была сняла еще осенью 2020 года, когда Кэти переживала первые месяцы после родов (она родила свою дочь Дейзи Дав в августе 2020-го). Дейзи — первый ребенок певицы, а для ее жениха Орландо Блума — второй (у него есть сын Флинн от бывшей жены Миранды Керр). Кэти и Орландо вместе с 2016 года, они обручились в День святого Валентина в 2019 году. Свадебные планы были сорваны из-за коронавируса.