Кэти Перри не собирается возвращаться на сцену после рождения ребенка

Поп-звезда поведала, что ей очень понравилось проводить время дома во время пандемии, и после рождения своей дочери, она собирается сосредоточиться на воспитании малышки. Регулярные появления на светских мероприятиях и концертах в планы 35-летней мамы не входят.

«Я сосредоточусь на материнстве. Я не планировала гастролировать сразу после этого альбома, и, похоже, я остаюсь дома», — рассказала журналистам Кэти.

Кэти Перри ждет ребенка от американского актера Орландо Блума. Пара начала встречаться в 2016-ом, но брала перерыв в отношениях, а в 2019 году произошла помолвка влюбленных. Совсем скоро на свет должна появиться маленькая дочь поп-звезды. Для 35-летней Кэти это будет первый ребенок. Орландо же станет отцом во второй раз. У него уже есть сын Флинн от первой супруги - австралийской модели Миранды Керр.