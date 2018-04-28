Кэти Перри и Орландо Блум впервые вышли в свет после объявления помолвки

Несколько дней назад стало известно, что популярная американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум помолвлены и готовятся к свадьбе. А сегодня в Сети появились фотографии с благотворительной конференции Unite2Cure, прошедшей в Ватикане. Это первый выход в свет этой красивой пары после объявления о помолвке. Возлюбленные побывали на встрече с Папой Римским Франциском, состоявшейся в рамках конференции по лечению онкологических заболеваний.