Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились?

Кэти Перри и Орландо Блум уже давно вместе, несмотря на временное расставание. А в феврале 2018 года, на День всех влюбленных, актер сделал певице предложение. Свадьба, однако, так и не состоялась. Ее планировали весной прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса торжество отменили.

Издание Page Six, однако, предположили, что пара тайно поженилась. На фотографиях журналисты заметили крупное золотое кольцо на безымянном пальце певицы, очень похожее на обручальное.

Сейчас актер и певица проводят время в компании близких друзей на Гавайях — отличное время и место для того, чтобы устроить долгожданную свадьбу.

Вместе с Орландо и Кэти отдыхает также сын актера от модели Миранды Керр.

Кстати, у пары уже есть ребенок — малышка Дейзи Дав Блум родилась в конце августа. Перри призналась, что возлюбленный присутствовал при родах, и его поддержка очень ей помогла.

«Орландо был рядом и очень поддерживал. Он был великолепен: просто держал меня за руку и смотрел в глаза», — рассказала певица в одном из интервью.