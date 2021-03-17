Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились?
Фото: @katyperry
Кэти Перри и Орландо Блум уже давно вместе, несмотря на временное расставание. А в феврале 2018 года, на День всех влюбленных, актер сделал певице предложение. Свадьба, однако, так и не состоялась. Ее планировали весной прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса торжество отменили.
Издание Page Six, однако, предположили, что пара тайно поженилась. На фотографиях журналисты заметили крупное золотое кольцо на безымянном пальце певицы, очень похожее на обручальное.
Сейчас актер и певица проводят время в компании близких друзей на Гавайях — отличное время и место для того, чтобы устроить долгожданную свадьбу.
Вместе с Орландо и Кэти отдыхает также сын актера от модели Миранды Керр.
Кстати, у пары уже есть ребенок — малышка Дейзи Дав Блум родилась в конце августа. Перри призналась, что возлюбленный присутствовал при родах, и его поддержка очень ей помогла.
«Орландо был рядом и очень поддерживал. Он был великолепен: просто держал меня за руку и смотрел в глаза», — рассказала певица в одном из интервью.
Фото и видео: Instagram Кэти Перри, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!