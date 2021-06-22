Кендалл Дженнер опровергла «Проклятие Кардашьян»: «Мы заботливые и любящие женщины»

«Мне не нравятся, что винят нас. Мужчины должны сами брать ответственность за себя. Я думаю, что мы все чрезвычайно заботливые и любящие женщины. И когда в нашей жизни есть мужчина, который нам нравится, мы отдаем им все. На самом деле, это не вяжется. Это почти оскорбительно», — объяснила Кендалл в новом выпуске шоу KUWTK.

Ее мама, Крис Дженнер, напомнила, что их избранники все-таки являются довольно успешными и удачливыми мужчинами, на чьем счету два чемпионата НБА и «Суперкубок». А Кайли отметила успехи своего бывшего Трэвиса Скотта, с которым недавно сошлась, и у которого, несмотря на различные слухи, пока все хорошо.