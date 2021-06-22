Кендалл Дженнер опровергла «Проклятие Кардашьян»: «Мы заботливые и любящие женщины»
Над семейством Кардашьян витает злой рок, который в основном затрагивает их мужчин: то Скотт Диссик отправляется на реабилитацию, то Роб Кардашьян неожиданно начинает полнеть. Наблюдающие за их романами поклонники предположили, что виной всему именно дамы и сверхъестественные силы, а мужчины просто попали под проклятье.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kendalljenner
Женщин не устраивают такие фортели судьбы, но особенно это задевает Кендалл Дженнер, которая старается держать личную жизнь в тайне. Сейчас она встречается с баскетболистом Девином Букером, который является выдающимся игроком в своем клубе, и фанаты всерьез обеспокоились его благополучием. Поводом для этого, правда, пока нет, ведь игрок в последнее время, наоборот, показывает прекрасные результаты.
«Мне не нравятся, что винят нас. Мужчины должны сами брать ответственность за себя. Я думаю, что мы все чрезвычайно заботливые и любящие женщины. И когда в нашей жизни есть мужчина, который нам нравится, мы отдаем им все. На самом деле, это не вяжется. Это почти оскорбительно», — объяснила Кендалл в новом выпуске шоу KUWTK.
Ее мама, Крис Дженнер, напомнила, что их избранники все-таки являются довольно успешными и удачливыми мужчинами, на чьем счету два чемпионата НБА и «Суперкубок». А Кайли отметила успехи своего бывшего Трэвиса Скотта, с которым недавно сошлась, и у которого, несмотря на различные слухи, пока все хорошо.
Фото: Instagram Кендалл Дженнер
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!