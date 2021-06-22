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Кендалл Дженнер опровергла «Проклятие Кардашьян»: «Мы заботливые и любящие женщины»

Модель и одна из представительниц известной семьи, Кендалл заявила, что никакой мистики тут нет, а мужчины виноваты сами, а заодно напомнила, что некоторым из их мужчина все-таки везет.
Кендалл Дженнер опровергла «Проклятие Кардашьян»: «Мы заботливые и любящие женщины»

Над семейством Кардашьян витает злой рок, который в основном затрагивает их мужчин: то Скотт Диссик отправляется на реабилитацию, то Роб Кардашьян неожиданно начинает полнеть. Наблюдающие за их романами поклонники предположили, что виной всему именно дамы и сверхъестественные силы, а мужчины просто попали под проклятье.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кендалл Дженнер в вечернем платье

Фото: @kendalljenner

Женщин не устраивают такие фортели судьбы, но особенно это задевает Кендалл Дженнер, которая старается держать личную жизнь в тайне. Сейчас она встречается с баскетболистом Девином Букером, который является выдающимся игроком в своем клубе, и фанаты всерьез обеспокоились его благополучием. Поводом для этого, правда, пока нет, ведь игрок в последнее время, наоборот, показывает прекрасные результаты.

«Мне не нравятся, что винят нас. Мужчины должны сами брать ответственность за себя. Я думаю, что мы все чрезвычайно заботливые и любящие женщины. И когда в нашей жизни есть мужчина, который нам нравится, мы отдаем им все. На самом деле, это не вяжется. Это почти оскорбительно», — объяснила Кендалл в новом выпуске шоу KUWTK.

Ее мама, Крис Дженнер, напомнила, что их избранники все-таки являются довольно успешными и удачливыми мужчинами, на чьем счету два чемпионата НБА и «Суперкубок». А Кайли отметила успехи своего бывшего Трэвиса Скотта, с которым недавно сошлась, и у которого, несмотря на различные слухи, пока все хорошо.

Фото: Instagram Кендалл Дженнер

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