Кэмерон Диаз только после ухода из кино перестала комплексовать из-за внешности

Кэмерон Диаз ушла из киноиндустрии восемь лет назад после роли мисс Ханнинган в фильме «Энни» в 2014 году, рассказывает People. Одна из главных актрис Голливуда призналась, что была жертвой мира, в котором главным ориентиром человека стала красота. 49-летняя актриса откровенничала, что ее жизнь кардинально изменилась после ухода из кино, и сказала: «Последние восемь лет я как дикая. Я как дикий зверь, как животное». Кэмерон Диаз призналась, что все реже задумывается о том, как выглядит, и от этого ей проще жить: «Я перестала что-либо делать со своим лицом. Я совсем не умываюсь, а миллиард средств по уходу просто пылятся на полках. В свое время я купилась на то, как это важно — быть идеалом для кого-то. Но сейчас все изменилось».