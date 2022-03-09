Кэмерон Диаз только после ухода из кино перестала комплексовать из-за внешности
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Фото: Global Look Press
Кэмерон Диаз ушла из киноиндустрии восемь лет назад после роли мисс Ханнинган в фильме «Энни» в 2014 году, рассказывает People. Одна из главных актрис Голливуда призналась, что была жертвой мира, в котором главным ориентиром человека стала красота. 49-летняя актриса откровенничала, что ее жизнь кардинально изменилась после ухода из кино, и сказала: «Последние восемь лет я как дикая. Я как дикий зверь, как животное». Кэмерон Диаз призналась, что все реже задумывается о том, как выглядит, и от этого ей проще жить: «Я перестала что-либо делать со своим лицом. Я совсем не умываюсь, а миллиард средств по уходу просто пылятся на полках. В свое время я купилась на то, как это важно — быть идеалом для кого-то. Но сейчас все изменилось».
Актриса считает, что индустрия кино привела к стандартизации красоту, отчего появилось множество стереотипов о том, как должна выглядеть идеальная женщина. Эти мысли, что ты хуже кого-то, сделали Кэмерон токсичной и неуверенной в себе, пока она не ушла из Голливуда. «Я была жертвой объективизации и эксплуатации, которым подвергаются женщины в кино. Конечно, трудно смотреть на себя и думать, что ты не соответствуешь определенным стандартам красоты. Но с этим я справилась на отлично», — поделилась актриса. Также Кэмерон Диаз рассказала, как относится к своим образам. Женщина не стоит часами около шкафа и не тратит время на мысли, что же надеть сегодня. Она хватает то, что первым попадается под руку, и чувствует себя свободной. Самое важное для актрисы — оставаться сильной и привносить в свою жизнь простоту.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru