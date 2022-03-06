Кем была Алла Пугачева для музыканта Сергея Челобанова

И ведь она действительно могла бы стать ему супругой, если бы не тяга к алкоголю и запрещенным веществам. После нескольких неудачных попыток спасти Челобанова, певица вычеркнула его из своей жизни. Она безжалостно поставила в отношениях точку. С шиком вышла замуж за Филиппа Киркорова, и больше никогда не общалась с бывшим возлюбленным, передает «Комсомольская правда». Без ее поддержки певец недолго продержался на музыкальном Олимпе. «Вокруг Аллы теперь люди, которые плохо на нее влияют. Я рядом чувствую себя не в своей тарелке. Не моя стая», — заявляет некогда популярный музыкант, так и не завязавший с зависимостями.