Кем была Алла Пугачева для музыканта Сергея Челобанова
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Позже сама Алла Борисовна говорила, что искра страсти возникла моментально. Да и Челобанов до сих пор не может забыть того романа. Он вспоминает Примадонну, как лучшую женщину в своей жизни. А в одном из выпусков «Секрет на миллион» даже поделился тем, что «горизонтальные» отношения с ней были самыми пылкими.
Вместе звезды проводили очень много времени. Ездили на гастроли, выступали на одной сцене, записывали вместе песни, моментально становившиеся хитами. Сергей даже в шутку называл Примадонну «гастрольной» или «походной» женой.
И ведь она действительно могла бы стать ему супругой, если бы не тяга к алкоголю и запрещенным веществам. После нескольких неудачных попыток спасти Челобанова, певица вычеркнула его из своей жизни. Она безжалостно поставила в отношениях точку. С шиком вышла замуж за Филиппа Киркорова, и больше никогда не общалась с бывшим возлюбленным, передает «Комсомольская правда». Без ее поддержки певец недолго продержался на музыкальном Олимпе. «Вокруг Аллы теперь люди, которые плохо на нее влияют. Я рядом чувствую себя не в своей тарелке. Не моя стая», — заявляет некогда популярный музыкант, так и не завязавший с зависимостями.