Кейт Уинслет рассказала о травле в прессе после выхода «Титаника»

В разговоре с актером Марком Мароном звезда призналась, что буллинг со стороны прессы очень сильно повлиял на нее с негативной стороны.

«После выхода «Титаника» мне пришлось включить режим самозащиты, — рассказывает Кейт. — Британские таблоиды не упускали случая покритиковать меня, это продолжалось изо дня в день, и днем, и ночью».

«Я воспринимала это как травлю. Это было ужасно, и я надеялась, что скоро все закончится. Тогда я поняла, что это обратная сторона славы, и я была не готова к этому. Определенно не готова», — добавила знаменитость.

По словам актрисы, из-за колкостей и оскорблений в прессе она боялась соглашаться на участие в крупных проектах: «Я еще училась актерскому мастерству и чувствовала, что пока не созрела для съемок в голливудских фильмах. Я боялась неудач и ошибок, поскольку хотела и дальше сниматься в кино. Я старалась обращать внимание на мелочи, чтобы лучше понять ремесло и сохранить некоторую степень конфиденциальности и достоинства».

Через три года, когда у Кейт родилась дочь, британская журналисты наконец перестали заниматься травлей знаменитости. К слову, сейчас у Кейт трое детей: 20-летня Миа от режиссера Джима Триплтона, 17-летний Джо от режиссера Сэма Мендеса и семилетний Беар от бизнесмена Неда Рокнролла.