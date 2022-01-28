Кейт Миддлтон заменит принца Гарри на важном королевском посту

Самой большой потерей для герцога Сассекского стал Регбийный союз Англии (RFU). Гарри — давний фанат регби и возглавил союз в 2016 году. Место принца Гарри займет супруга его старшего брата Уильяма Кейт Миддлтон. Источники, близкие ко дворцу, сообщают, что свои обязанности патрона Кейт начнет исполнять уже в ближайшее время, таким образом герцогиня станет первой, кто возьмет на себя обязанности принца Гарри.

Выбор Миддлтон не случайный. Вся ее семья обожает регби. Сестра герцогини Пиппа в интервью Vanity Fair в 2014 году рассказывала, что в детстве они с родителями планировали свои выходные с учетом графика проведения крупных матчей по регби.