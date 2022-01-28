Кейт Миддлтон заменит принца Гарри на важном королевском посту
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Фото: I-Images/Keystone Press Agency
Самой большой потерей для герцога Сассекского стал Регбийный союз Англии (RFU). Гарри — давний фанат регби и возглавил союз в 2016 году. Место принца Гарри займет супруга его старшего брата Уильяма Кейт Миддлтон. Источники, близкие ко дворцу, сообщают, что свои обязанности патрона Кейт начнет исполнять уже в ближайшее время, таким образом герцогиня станет первой, кто возьмет на себя обязанности принца Гарри.
Выбор Миддлтон не случайный. Вся ее семья обожает регби. Сестра герцогини Пиппа в интервью Vanity Fair в 2014 году рассказывала, что в детстве они с родителями планировали свои выходные с учетом графика проведения крупных матчей по регби.
«Как показал скандал с принцем Эндрю, монархия отчаянно нуждается в надежных и придерживающихся традиционных ценностей исполнителей королевских обязанностей», — объяснил Патрик Джефсон, бывший сотрудник принцессы Дианы. «Герцогиня Кейт — именно то, что нужно в это смутное для королевской семьи время. Не будет преувеличением сказать, что будущее Виндзоров находится в ее руках».
Ранее стало известно, что Кейт взяла на себя обязанности принца Эндрю, которого лишили всех титулов после обвинения в изнасилованиях. Кейт стала «полковником» гренадерской гвардии.
Фото: GlobalLookPress