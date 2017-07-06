Кейт Миддлтон заговорила о пополнении в семействе: «Мы будем вынуждены завести еще детей»
Весь мир наблюдает за идиллией в отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон. У пары уже есть двое очаровательных детишек, и они уже сопровождают родителей во время официальных визитов, но подданные снова ждут от монаршего семейства хороших новостей. Сегодня Герцогиня Кембриджская обнадежила их, заговорив о возможном пополнении.
Во время визита в Варшаву Кейт и Уильям на одной из деловых встреч получили в подарок игрушки Whisbear, которые помогают малышам чувствовать себя так же комфортно, как в животе у мамы. И так как трехлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта, которым они предназначались, уже довольно взрослые, Кейт улыбнулась: «Мы будем вынуждены завести еще детей».
В каждой шутке есть лишь доля шутки, и эту фразу не могли не заметить британские СМИ. Они растиражировали ее на своих страницах. А как считаете вы: двое детей это много, мало или достаточно?
Фото: globallookpress.com