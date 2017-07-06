Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон обнадежила подданных

Весь мир наблюдает за идиллией в отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон. У пары уже есть двое очаровательных детишек, и они уже сопровождают родителей во время официальных визитов, но подданные снова ждут от монаршего семейства хороших новостей. Сегодня Герцогиня Кембриджская обнадежила их, заговорив о возможном пополнении.

Во время визита в Варшаву Кейт и Уильям на одной из деловых встреч получили в подарок игрушки Whisbear, которые помогают малышам чувствовать себя так же комфортно, как в животе у мамы. И так как трехлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта, которым они предназначались, уже довольно взрослые, Кейт улыбнулась: «Мы будем вынуждены завести еще детей».