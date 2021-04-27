Кейт Миддлтон задала тренд у звезд после свадьбы с принцем Уильямом
Как считает знаменитый стилист Карен Уильямс, после замужества Миддлтон на рынке свадебных платьев резко вырос спрос на модели из атласа с кружевными рукавами. На свадьбу в 2011 году Кейт надела платье от Alexander McQueen стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов (26 миллионов рублей). Как считает эксперт, Миддлтон и до свадьбы выглядела безупречно, поэтому фанаты начали копировать ее образ. «Она стала примером для девушек, показав, что независимо от их доходов, они могут почувствовать себя принцессами», — подчеркнула она.
Фото: Global Look Press
Герцогиня Кембриджская, по мнению Карен, вдохновила многих звезд, чьи свадьбы прошли в последующее десятилетие. К примеру, в 2014 году американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста в платье модного Дома Givenchy силуэта «русалка» с длинными рукавами и фатой, украшенной кружевом. Правда, удачи этому браку платье не принесло, в этом году стало известно, что пара разводится.
Примеру Миддлтон последовала бизнес-леди Ники Хилтон, выбрав для свадьбы платье от Valentino стоимостью 55 тысяч фунтов (5,7 миллиона рублей). Кроме того, актриса Роуз Лесли вышла замуж за Кита Харингтона в 2018 году в кружевном платье со шлейфом. По словам эксперта, в список знаменитостей, которые захотели надеть кружево на свадьбу после Миддлтон, можно включить Жаклин Джоссу, Софи Тернер, Карли Клосс и других.
Фото: picture-alliance.com, Global Look Press
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