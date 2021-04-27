Кейт Миддлтон задала тренд у звезд после свадьбы с принцем Уильямом

Герцогиня Кембриджская, по мнению Карен, вдохновила многих звезд, чьи свадьбы прошли в последующее десятилетие. К примеру, в 2014 году американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста в платье модного Дома Givenchy силуэта «русалка» с длинными рукавами и фатой, украшенной кружевом. Правда, удачи этому браку платье не принесло, в этом году стало известно, что пара разводится.

Примеру Миддлтон последовала бизнес-леди Ники Хилтон, выбрав для свадьбы платье от Valentino стоимостью 55 тысяч фунтов (5,7 миллиона рублей). Кроме того, актриса Роуз Лесли вышла замуж за Кита Харингтона в 2018 году в кружевном платье со шлейфом. По словам эксперта, в список знаменитостей, которые захотели надеть кружево на свадьбу после Миддлтон, можно включить Жаклин Джоссу, Софи Тернер, Карли Клосс и других.