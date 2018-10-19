Кейт Миддлтон восхитила скромным образом на празднике в Кенсингтонском дворце

Несмотря на то, что весь мир сейчас обсуждает беременность Меган Маркл, герцогини Сассекской, ее «заклятая соперница» Кейт Миддлтон продолжает подогревать интерес к своей персоне. Так, поклонники в восторге от образа, который выбрала герцогиня Кембриджская на закрытое мероприятие в Кенсингтонском дворце.
Недавно принц Уильям и его супруга встретились с десятью финалистами шоу Teen Hero Award, проводимого радио BBC 1. Для встречи с юными героями Кейт Миддлтон выбрала бордовое платье в мелкий горошек от Whistles стоимостью £149 (чуть больше $200). Скромный наряд герцогиня дополнила серьгами Cassandra Goad.
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#NEW 💕💕17 October 2018•The Duke and Duchess of Cambridge hosted a reception for the finalists of BBC Radio One's Teen Hero Awards at Kensington Palace. 📷: BBC Radio 1 —————————— #royalfamilynews #royals #royalfamily #fashion #family #follow #follow4follow #katemiddleton #like #love #london #like4like #prince #princess #princessdiana #princewilliam #princeharry #meghanmarkle #uk #dukeofcambridge #duchessofcambridge #dukeofsussex #duchessofsussex #princegeorge #princesscharlotte #princelouis #kensingtonpalace #palace #relationshipgoals
Среди тех, кто попал на закрытый прием в королевский дворец были 14-летняя Лили, которая регулярно участвует в соревнованиях по мотокроссу, несмотря на инвалидное кресло, 16-летняя Сиенна, которая нашла себя в помощи аутистам, а также 14-летняя Джуниор, организовавшая акцию против травли и унижений, которым подвержены многие школьницы. Как отмечают СМИ, все эти девочки являются победителями Teen Hero Award 2018.
«Они очень милые и отзывчивые. После встречи с ними чувствуешь себя вдохновленным и уверенным в себе», — отметил один из участников встречи, делясь впечатлениями о герцогах Кембриджских. Кроме того, в беседе с тинейджерами принц Уильям признался, что часто звонит на радио BBC 1 и, представляясь другим именем, просит поставить свою любимую песню.
Фото: Pool, Ray Tang, Andy Rowland, Nils Jorgensen, Andrew Parsons/Globallookpress