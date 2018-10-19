Кейт Миддлтон восхитила скромным образом на празднике в Кенсингтонском дворце

Несмотря на то, что весь мир сейчас обсуждает беременность Меган Маркл, герцогини Сассекской, ее «заклятая соперница» Кейт Миддлтон продолжает подогревать интерес к своей персоне. Так, поклонники в восторге от образа, который выбрала герцогиня Кембриджская на закрытое мероприятие в Кенсингтонском дворце.

Недавно принц Уильям и его супруга встретились с десятью финалистами шоу Teen Hero Award, проводимого радио BBC 1. Для встречи с юными героями Кейт Миддлтон выбрала бордовое платье в мелкий горошек от Whistles стоимостью £149 (чуть больше $200). Скромный наряд герцогиня дополнила серьгами Cassandra Goad.