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Кейт Миддлтон в строгом платье с открытыми плечами блистала на премьере фильма с Томом Крузом

19 мая 2022 года в Лондоне состоялась премьера фильма Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Актер пригласил на мероприятие принца Уильяма и Кейт Миддлтон. К слову, герцог и герцогиня Кембриджские регулярно посещают громкие премьеры, проходящие в столице Великобритании.
Слайд, который
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Фото: East News

Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» состоялась в Лондоне на два дня позже премьеры на 75-м Каннском кинофестивале. В Каннах Том Круз получил получил почетную Золотую пальмовую ветвь, став третьим американским актером, удостоенным этой награды за последние годы (ранее ее получали Форест Уитакер и Джоди Фостер).

На лондонскую премьеру Том Круз пригласил Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В кинотеатре на Leicester Square герцогиня появилась в облегающем строгом платье с открытыми плечами Roland Mouret.

Облегающий наряд максимальной длины подчеркнул изящную фигуру супруги принца Уильяма. Из аксессуаров Кейт предпочла клатч Alexander McQueenб а в ушах у нее блистали серьги в виде звезд Robinson Pelham.

Том Круз и продюсер Джерри Брукхаймер лично встретили членов королевской семьи, и по пути в кинотеатр Кейт и Том о чем-то мило беседовали.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в платье Roland Mouret

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в платье Roland Mouret

Фото: East News

Фотосессия съемочной группы проходила на стилизованной под военный аэродром площадке.

На премьере блистала и исполнительница главной женской роли Дженнифер Коннели. Звезда появилась на красной дорожке в легком полупрозрачном платье Louis Vuitton.

Дженнифер Коннели

Дженнифер Коннели

Фото: Stephen Lock/ Global Look press

«Топ Ган: Мэверик» — продолжение истории Пита Митчелла (Том Круз) по прозвищу Мэверик. Более 30 лет он один из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для спецмиссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга Ника Брэдшоу.

Впереди — неопределенность, а за спиной — призраки прошлого. Пит вынужден противостоять своим страхам, грозящим ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности.

Первый фильм «Топ Ган» вышел на экраны в 1986 году.

Фото и видео: East News, Global Look press, соцсети

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