Кейт Миддлтон в строгом платье с открытыми плечами блистала на премьере фильма с Томом Крузом
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Фото: East News
Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» состоялась в Лондоне на два дня позже премьеры на 75-м Каннском кинофестивале. В Каннах Том Круз получил получил почетную Золотую пальмовую ветвь, став третьим американским актером, удостоенным этой награды за последние годы (ранее ее получали Форест Уитакер и Джоди Фостер).
На лондонскую премьеру Том Круз пригласил Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В кинотеатре на Leicester Square герцогиня появилась в облегающем строгом платье с открытыми плечами Roland Mouret.
Облегающий наряд максимальной длины подчеркнул изящную фигуру супруги принца Уильяма. Из аксессуаров Кейт предпочла клатч Alexander McQueenб а в ушах у нее блистали серьги в виде звезд Robinson Pelham.
Том Круз и продюсер Джерри Брукхаймер лично встретили членов королевской семьи, и по пути в кинотеатр Кейт и Том о чем-то мило беседовали.
Фото: East News
Фотосессия съемочной группы проходила на стилизованной под военный аэродром площадке.
На премьере блистала и исполнительница главной женской роли Дженнифер Коннели. Звезда появилась на красной дорожке в легком полупрозрачном платье Louis Vuitton.
Фото: Stephen Lock/ Global Look press
«Топ Ган: Мэверик» — продолжение истории Пита Митчелла (Том Круз) по прозвищу Мэверик. Более 30 лет он один из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для спецмиссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга Ника Брэдшоу.
Впереди — неопределенность, а за спиной — призраки прошлого. Пит вынужден противостоять своим страхам, грозящим ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности.
Первый фильм «Топ Ган» вышел на экраны в 1986 году.
Фото и видео: East News, Global Look press, соцсети