Кейт Миддлтон в строгом платье с открытыми плечами блистала на премьере фильма с Томом Крузом

На лондонскую премьеру Том Круз пригласил Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В кинотеатре на Leicester Square герцогиня появилась в облегающем строгом платье с открытыми плечами Roland Mouret.

Облегающий наряд максимальной длины подчеркнул изящную фигуру супруги принца Уильяма. Из аксессуаров Кейт предпочла клатч Alexander McQueenб а в ушах у нее блистали серьги в виде звезд Robinson Pelham.

Том Круз и продюсер Джерри Брукхаймер лично встретили членов королевской семьи, и по пути в кинотеатр Кейт и Том о чем-то мило беседовали.