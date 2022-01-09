Нежная, изящная: Кейт Миддлтон в новой фотосессии примерила образ викторианской эпохи
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture-alliance.com
Герцогиня сама увлекается фотоискусством — она неоднократно снимала своих детей, а кроме того, покровительствует Национальной портретной галерее. В прошлом году Миддлтон совместно с галереей запустила проект Hold Still, чтобы фиксировать жизнь простых британцев в условиях самоизоляции.
Несмотря на увлеченность фотографией и навыки фотографа, съемку, приуроченную к своему 40-летию, герцогиня поручила профессионалу. Автором снимков стал итальянский фотограф Паоло Роверси, известный по работе в фэшн-индустрии. Роверси снимал рекламу Dior, Valentino, Yves Saint Laurent.
В разное время ему позировали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Теперь в объектив прославленного мастера попала герцогиня Кембриджская. Говоря о своих впечатлениях от работы с Кейт Миддлтон, Роверси признался The Guardian, что это были «моменты чистой радости». «Герцогиня своей позитивной энергией несет надежду миру», — сказал он. Для съемки у Роверси Кейт Миддлтон выбрала разные платья от Alexander McQueen.
Фото: Picture-alliance и Instagram Кенсингтонского дворца