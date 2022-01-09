Нежная, изящная: Кейт Миддлтон в новой фотосессии примерила образ викторианской эпохи

В разное время ему позировали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Теперь в объектив прославленного мастера попала герцогиня Кембриджская. Говоря о своих впечатлениях от работы с Кейт Миддлтон, Роверси признался The Guardian, что это были «моменты чистой радости». «Герцогиня своей позитивной энергией несет надежду миру», — сказал он. Для съемки у Роверси Кейт Миддлтон выбрала разные платья от Alexander McQueen.