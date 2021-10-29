Кейт Миддлтон призналась, что тяжело перенесла беременности из-за болезни

Герцогиня вспоминает, что супруг с трудом справлялся с ее болезнью и чувствовал себя разбитым из-за того, что ничем не мог помочь.

Несмотря на всю сложность вынашивания детей, герцогиня призналась, что больше всего ей нравилось рожать, и она счастлива, что смогла сделать это естественным путем все три раза.

С первым ребенком, принцем Джорджем, Кейт даже пришлось лечь в больницу из-за сильного токсикоза. Лишь на последнем триместре Миддлтон стало лучше. Кейт наблюдал персонал из 23-х медицинских работников, которые всегда были рядом на случай, если понадобиться помощь. В команду медицинского персонала Имперского колледжа герцогини Кембриджской входили: два акушера, три акушерки, три анестезиолога, четыре хирурга, два сотрудника отделения специального ухода за новорожденными, четыре педиатра, один лаборант и от трех до четырех менеджеров. Первенец герцогов появился на свет 22 июля 2013 года.

Во время беременности дочерью Шарлоттой из-за снова развившейся болезни герцогиня даже не смогла присутствовать на первом школьном дне Джорджа. Принцесса родилась 2 мая 2015 года. Во второй раз роды прошли намного быстрее. Герцоги покинули больницу всего через несколько часов после появления на свет Шарлотты, а не оставались на ночь, как в предыдущий раз.

Миддлтон признавалась, что прибегала к гипнозу во время беременности, чтобы справиться с болезнью, и практиковала медитации. «На самом деле именно через гиперемезис я действительно осознала власть разума над телом, потому что мне действительно пришлось перепробовать все и вся, чтобы попытаться помочь себе пройти через это».

О третьей беременности Кейт стало известно в сентябре 2017 года. Семья была рада этой новости, но герцогиня снова страдала от токсикоза. Луи появился на свет в той же больнице, где и его брат с сестрой. Всего через 7 часов после родов Миддлтон представила младшего сына публике. Очаровательный Луи был завернут в то же одеяло, которое Кейт использовала для Джорджа и Шарлотты в младенчестве.