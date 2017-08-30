Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Гарри почтили память погибшей 20 лет назад принцессы Дианы
1/11
Сегодня, 31 августа, исполнилось ровно 20 лет со дня трагической смерти принцессы Дианы. Леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже.
Накануне принц Гарри и принц Уильям посетили Белый сад, разбитый на территории Кенсингтонского дворца в честь их матери. К памятному мероприятию также присоединилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Для визита в Белый сад Кейт выбрала зеленое платье от Prada, дополнив образ пудровыми лодочками. Уильям и Гарри предпочли стиль кэжуал, надев пиджаки, джинсы и белые рубашки.
Почтить память принцессы Уэльской пришли также представители благотворительных организаций, которые находились под ее патронажем.
На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось сообщение от Уильяма и Гарри, которые передали слова благодарности всем тем, кто принес к воротам Белого сада цветы и фотографии их мамы: «Герцог и принц Гарри благодарны за многочисленные цветы, письма и сообщения, которые они получили о своей матери, и хотели поблагодарить тех, кто отправился в Кенсингтонский дворец».
Фото: globallookpress.com