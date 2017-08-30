Сегодня, 31 августа, исполнилось ровно 20 лет со дня трагической смерти принцессы Дианы. Леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже.

Накануне принц Гарри и принц Уильям посетили Белый сад, разбитый на территории Кенсингтонского дворца в честь их матери. К памятному мероприятию также присоединилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Для визита в Белый сад Кейт выбрала зеленое платье от Prada, дополнив образ пудровыми лодочками. Уильям и Гарри предпочли стиль кэжуал, надев пиджаки, джинсы и белые рубашки.

Почтить память принцессы Уэльской пришли также представители благотворительных организаций, которые находились под ее патронажем.