В Лондоне состоялись финальные матчи в рамках очередного этапа турниров Большого шлема

В эти выходные в столице Великобритании прошел финал Уимблдонского теннисного турнира. В финальном матче среди мужчин на корте встретились швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич.

Поддержать фаворита чемпионата Роджера Федерера пришли на стадион члены монаршей семьи: Кейт Миддлтон, принц Уильям, родные герцогини Кэтрин — сестра Пиппа, брат Джеймс и родители Карол и Майкл Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Майкл, Карол, Пиппа и Джеймс Миддлтон

Кейт Миддлтон выбрала для финального матча скромное белое платье с юбкой из ткани с цветочным принтом. Верх платья украшал кокетливый фиолетовый бантик. Пиппа Миддлтон предпочла платье из легкой струящейся ткани с мелкими цветочками.

Кейт Миддлтон

Пиппа Миддлтон

В объективы папарацци также попали Брэдли Купер, Сиенна Миллер, Эндрю Гарфилд, Ума Турман и другие популярные актеры.