Кейт Миддлтон показала, как выглядеть стильно в кружевном платье цвета электрик

Герцог и герцогиня Кембриджские впервые с начала пандемии отправились в совместный недельный тур по Карибскому бассейну, сообщает People. За время этой поездки королевская семья посетит не только Бейлиз, но и Ямайку, Багамы. Это путешествие приурочено к празднованию платинового юбилея королевы Елизаветы II. Вот уже 70 лет ее величество возглавляет престол Великобритании. Выбор места для своего путешествия герцог и герцогиня выбрали неспроста: именно поездка по Карибскому бассейну стала первой для Елизаветы II в качестве британской королевы. Кейт и Уильям серьезно подошли к этой поездки. Они были с почетом встречены генерал-губернатором Белиза Фройлой Цалам и ее мужем Даниэлем.