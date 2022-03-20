Кейт Миддлтон показала, как выглядеть стильно в кружевном платье цвета электрик
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Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Герцог и герцогиня Кембриджские впервые с начала пандемии отправились в совместный недельный тур по Карибскому бассейну, сообщает People. За время этой поездки королевская семья посетит не только Бейлиз, но и Ямайку, Багамы. Это путешествие приурочено к празднованию платинового юбилея королевы Елизаветы II. Вот уже 70 лет ее величество возглавляет престол Великобритании. Выбор места для своего путешествия герцог и герцогиня выбрали неспроста: именно поездка по Карибскому бассейну стала первой для Елизаветы II в качестве британской королевы. Кейт и Уильям серьезно подошли к этой поездки. Они были с почетом встречены генерал-губернатором Белиза Фройлой Цалам и ее мужем Даниэлем.
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Для важной поездки Кейт Миддлтон выбрала изящное кружевное платье от своего любимого британского дизайнера Jenny Packham. 40-летняя герцогиня отдала предпочтение насыщенному синему оттенку, тем самым выразив дань уважения местным жителям, государственный флаг которых также представлен в глубоком цвете. Кейт выбрала платье приталенного силуэта с минимум открытого тела. Строгий наряд подчеркнул идеальную фигуру женщины. Трудно поверить, что герцогиня - многодетная мать. Акцентом образа стали идеально подобранный клатч и бархатные лодочки в тон. Стилисты сделали Кейт нежную прическу, оставив часть ее роскошных локонов распущенными.
Фото и видео: Passion.ru, Global look press