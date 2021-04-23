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Кейт Миддлтон поделилась фото младшего сына Луи в честь его дня рождения

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Кейт Миддлтон с принцем Луи

Фото: Global Look Press

Сегодня принцу исполнилось три года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новый снимок своего младшего сына Луи, которому сегодня исполнилось три года.

В Кенсингтонском дворце отметили, что на фотографии малыш впервые идет в детский сад, Willcocks Nursery School возле лондонского Гайд-парка.

Луи позировал, сидя на велосипеде, в синем свитере поверх полосатой рубашки и светло-голубых шортах, а на его плечах видно лямки от рюкзака. Фотографию сделала Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце прямо перед выходом из дома.

Стоит заметить, что Кейт и принц Уильям не стали обучать детей дома — как и его старшие брат и сестра, Джордж и Шарлотта, принц Луи пошел в обычный садик.

Как рассказывали журналистам источники, близкие к дворцу, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон очень понравилась команда, которая работает с детьми в этом детском саду, и поэтому они отдали туда и младшего сына.

В Британии к дошкольному образованию подходят очень серьезно — это не способ занять детей, когда родители на работе, но полноценный этап обучения. В детском саду дети не только играют, но и учатся.

Фото: Global Look Press

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