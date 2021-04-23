Кейт Миддлтон поделилась фото младшего сына Луи в честь его дня рождения

Стоит заметить, что Кейт и принц Уильям не стали обучать детей дома — как и его старшие брат и сестра, Джордж и Шарлотта, принц Луи пошел в обычный садик.

Как рассказывали журналистам источники, близкие к дворцу, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон очень понравилась команда, которая работает с детьми в этом детском саду, и поэтому они отдали туда и младшего сына.

В Британии к дошкольному образованию подходят очень серьезно — это не способ занять детей, когда родители на работе, но полноценный этап обучения. В детском саду дети не только играют, но и учатся.